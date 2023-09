Kommentar von Martin Schneider

Der Fußball hat mittlerweile Routine in der Disziplin "Trainerdiskussion" entwickelt. Die Dynamik geht fast immer so: Eine Mannschaft spielt mehrere Spiele schlecht, der Übungsleiter wird erstmals infrage gestellt. Bei weiteren negativen Ergebnissen schaukelt sich das Ganze hoch, irgendwann sind sich mehr und mehr Leute einig, dass der Trainer "weg muss". Die Einigkeit besteht in der Regel so lange, bis dann jemand die Frage stellt: Wer soll es denn stattdessen machen? Tja. Konstruktive Kritik ist immer schwieriger als destruktive.