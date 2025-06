Nach dem verlorenen Champions-League-Finale verlässt Trainer Simone Inzaghi Inter Mailand und wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach Saudi-Arabien. Die Entscheidung zur Trennung sei „einvernehmlich getroffen“ worden, ließ der italienische Vizemeister in einer Mitteilung verlauten.Der 49-jährige Inzaghi soll das Angebot von Al-Hilal angenommen haben, wie unter anderem Sky Sport Italia und die Gazzetta dello Sport vermeldeten. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, Inzaghi werde noch in dieser Woche einen Dreijahresvertrag beim saudi-arabischen Club unterschreiben. Dieser sehe ein „riesiges Gehalt“ vor. In den Medien war zuletzt von einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro pro Saison die Rede gewesen.