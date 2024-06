Nach der zweiten Partie, dem 1:1 gegen Schottland, das Yakins Team sehr wahrscheinlich schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Deutschland (Sonntag, 21 Uhr) fürs Weiterkommen reichte, wurden die Komplimente dann fast schon aufdringlich. Ein Schweizer Journalist entschuldigte sich vorab für die Frage, wollte es dann aber doch wissen: Ob er, Yakin, mitbekomme, dass ihm in den Sozialen Medien eine Welle der Sympathie von weiblichen Nutzerinnen begegne? „Danke für die Reaktionen“, sagte der Trainer: „Aber ich bin glücklich verheiratet und habe zwei Kinder. Da gibt es nichts zu holen.“

Die Trainerkarriere von Murat Yakin, 49, hat in den Tagen dieser EM eine Wendung genommen, die noch vor ein paar Monaten schwer vorstellbar war. Seine Weiterbeschäftigung wurde nach einer Reihe von schwachen und sieglosen Spielen der Schweizer, die beinahe die Qualifikation gefährdeten, von Medien und Fußballprominenz offen infrage gestellt. Und dann gab es auch noch Kritik vom wichtigsten Fußballprominenten des Landes: Kapitän Granit Xhaka vom deutschen Double-Gewinner Bayer Leverkusen sagte nach einem Schweizer Unentschieden gegen Kosovo: „Ich glaube, wir haben nicht trainiert, wie wir eigentlich trainieren müssen.“

Beide, Yakin und Xhaka, haben danach mehrmals versichert, ein ausgesprochen intaktes Verhältnis zu pflegen. Der Coach änderte die taktische Ordnung auf eine mit Dreier- statt Viererkette – mit Xhaka in der unangefochtenen Chefrolle. Die Mannschaft fing sich wieder. Und bei der EM hat die Harmonie bislang einen Höhepunkt erreicht. Im Team, das beim Auftaktsieg demonstrativ in einem großen Pulk vor der eigenen Bank jubelte – und zwischen Trainer und Kapitän.

Während der Vorbereitung sagte Yakin über Xhaka: „Solange es dem Erfolg nützt, darf er alles machen.“ Nach den beiden EM-Partien wurde wiederum Yakin von Xhaka gelobt. „Sehr clever vom Trainer“, sagte der Kapitän, als gegen Ungarn unerwartet Stürmer Kwadwo Duah in seinem zweiten Länderspiel und Mittelfeldspieler Michel Aebischer als Linksverteidiger begannen – Letzterer mit der Vorgabe, stets in die Mitte zu ziehen. Duah und Aebischer schossen jeweils ein Tor, die Ungarn waren ratlos. Und dann traf auch noch Stürmer Breel Embolo nach seiner ersten Einwechslung nach langer Verletzungspause zum 3:1. Es war das Spiel, nach dem Yakin Fußball mit Schach verglich.

Gegen Schottland, als Xherdan Shaqiri statt Duah von Beginn an auflief und prompt mit einem Traumtor den 1:1-Ausgleich erzielte, sagte Xhaka: „Wieder mal ein super Plan von Muri.“ Obwohl diesmal weniger klappte und Abwehrchef Manuel Akanji so stark gefordert war, dass er zum Spieler des Spiels gekürt wurde, herrschte Zufriedenheit. Vier Punkte, „damit sind wir glücklich“, sagte Yakin, und: „So, wie wir spielen, sind sie auch verdient.“

Es gibt Parallelen zwischen der Arbeit von Nagelsmann und Yakin

Der Fußball, den der Trainer sehen möchte, ist nicht der Außenseiterstil der Schweizer Fußballvergangenheit, sondern einer mit mehr Kontrolle. Dazu passt, dass Xhaka im Aufbauspiel mit seinen vielen Pässen ähnlich präsent ist wie Toni Kroos für Deutschland. Und es gibt noch eine Parallele zum deutschen Team: Ähnlich wie Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Yakin bei der Zusammenstellung des Kaders besonders auf die Form der Spieler geachtet. Was der VfB Stuttgart für den DFB ist, das ist der FC Bologna für die Schweiz. Das Überraschungsteam in Italien, kommende Saison in der Champions League dabei, stellt drei Stammspieler von Yakin: Aebischer, Xhakas Mittelfeld-Nebenmann Remo Freuler sowie den schnellen (und bislang bei der EM etwas glücklosen) Angreifer Dan Ndoye.

So gut das alles klingt und bislang aussieht, so schnell kann sich die Stimmung in der Schweiz aber wohl auch wieder gegen Yakin drehen. In die WM 2022 in Katar starteten sie auch vielversprechend. Dann ging das Team im Achtelfinale mit 1:6 gegen Portugal unter.

Yakin, als Profi in der Bundesliga einst beim VfB Stuttgart und beim 1. FC Kaiserslautern, muss als Nationaltrainer mit einer Erwartungshaltung zurechtkommen, die wohl so hoch ist wie nie zuvor. Eine Achse aus so verdienten Spielern wie Torwart Yann Sommer von Inter Mailand, Akanji von Manchester City und Xhaka, alle jeweils Meister geworden mit ihren Klubs – das gab es in der Schweiz noch nicht.

Andererseits liefert Yakin bisweilen Angriffsfläche, auch abseits des Sports. Im Frühjahr tauchte der Name des Nationaltrainers in einem Gerichtsprozess gegen einen ehemaligen Hells Angel auf. Yakin hatte dem Mann offenbar mehrere Uhren überlassen, um sie für ihn zu verkaufen. Weil er sie nicht zurückbekam, habe er über seinen Anwalt die Herausgabe beantragt, erklärte er in der Neuen Zürcher Zeitung. „Ich hatte keinerlei Kenntnis über die Verfehlungen, welche dem Hauptbeschuldigten vorgehalten werden“, sagte er, außerdem liege der Kontakt zu dem Mann vier Jahre zurück. Laute Nebengeräusche entstanden trotzdem.

Yakins Vertrag gilt bis zum Ende der EM. Wie es für ihn weitergeht, hängt natürlich vom Abschneiden der Mannschaft ab. Einen Trainer allerdings, der im Schach gewinnt und dem die Herzen der Fans in den Sozialen Medien zufliegen, den könnte der Verband wohl mit guten Argumenten weiterbeschäftigen.