Roger Schmidt

Seit Juli ist Roger Schmidt nicht mehr Trainer in China bei Beijing Guoan und wäre verfügbar. Der 52-Jährige trainierte in Deutschland Paderborn, wechselte nach Salzburg und war dann fast drei Jahre lang in Leverkusen tätig. Schmidt steht für einen intensiven Pressingfußball und schied in der Saison 14/15 erst im Elfmeterschießen im Champions-League-Achtelfinale mit Bayer 04 gegen Atlético Madrid aus.