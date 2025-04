Die jährliche Trainerentlassung in der Pfalz

Fünf Coaches in zwei Jahren: Der FCK trennt sich von Markus Anfang, Torsten Lieberknecht übernimmt. Beim einstigen deutschen Meister wittern sie die große Chance auf die Bundesliga-Rückkehr – und pokern dafür hoch.

Von Martin Schneider

Tief in den Gemäuern des Berliner Olympiastadions wollte Friedhelm Funkel noch eine Botschaft loswerden. Er saß dort nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale 2024 gegen Leverkusen, sein letztes Spiel als Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Für ihn war es ein emotionaler Moment, zum dritten Mal hatte er das Endspiel verloren, wieder nur Zweiter, wieder am Kelch vorbeigegangen. Aber er wollte noch etwas sagen, das war ihm wichtig. Er wünsche sich als Nachfolger jemanden, „der ein bisschen dickköpfig ist, der eine eigene Meinung hat, die er auch durch- und umsetzt“. Denn der Klub brauche vor allem Kontinuität, 13 Trainer in zehn Jahren auf dem Betzenberg seien bezeichnend. „Die Verantwortlichen müssen einfach mal Geduld haben und nicht nach drei oder vier Niederlagen einen Trainer infrage stellen“, lautete Funkels Wunsch.