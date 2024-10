Ohne zwei Entlassungen beim FC Bayern in kürzester Zeit hätten die Nationalteams in Deutschland und England nun andere Trainer.

Von Sebastian Fischer

Oliver Kahn hat es sich in seiner neuen Rolle als Betrachter des Fußball-Zeitgeschehens – er ist etwa Kolumnist für die Zeitschrift Sports Illustrated – nicht nehmen lassen, die Nachricht dieser Woche um seinen Beitrag zu bereichern. „Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung @EnglandFootball!“, schrieb Kahn auf seinem X-Profil: „Ich wünsche Thomas Tuchel viel Erfolg für diesen spannenden neuen Karriereschritt – außer in Spielen gegen die deutsche Nationalmannschaft.“ Dazu postete Kahn ein Zwinkersmiley, um seinem sanften patriotischen Seitenhieb die nötige Lockerheit zu verpassen, so wie es womöglich im Handbuch für Social-Media-Beiträge für Fußballführungskräfte vorgeschlagen wird.