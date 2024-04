Trainersuche beim FC Bayern:Jeder Kandidat ein Wagnis

Von Sebastian Fischer

Glaubt man den Worten von Max Eberl, dann hat er die für den FC Bayern so bedeutsame Nachricht in der vergangenen Woche ziemlich unbeeindruckt zur Kenntnis genommen. Die Entscheidung von Xabi Alonso, auch in der kommenden Saison Bayer Leverkusen zu trainieren, habe ihn "überhaupt nicht mehr berührt", sagte er. Dass Alonso nicht als neuer Trainer des FC Bayern zur Verfügung stehen würde, sei "lang geklärt". Es sei seine Pflicht gewesen, "das abzuklopfen".