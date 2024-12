Am vierten Tag hatte sie das Gefühl, die pinken Streckenfahnen würden mit ihr sprechen. Sie fühlte sich benommen, wie betrunken, konnte Entfernungen nicht mehr einschätzen. Statt Blumen auf den Hochalmen sah sie überall Action-Cams, die sie in ihrem Elend zu filmen schienen. Zwei Stunden lang fühlte sich Rosanna Buchauer „extrem höhenkrank“, sagt sie. Erst war sie allein mit ihrer Angst, verspürte den Impuls, mit ihrem Satelliten-Telefon einen Helikopter zu rufen. Dann kam ein einheimischer Läufer aus Bhutan, der ihr riet: trinken, essen und Höhe verlieren! Buchauer befolgte den Rat, legte noch die letzten Höhenmeter zum höchsten Punkt des Rennens auf 5470 Meter zurück und begann dann, wieder hinabzulaufen. Sie schaute nach vorn, konzentrierte sich auf jeden Schritt, behielt die Nerven – und am Ende gewann sie eines der weltweit härtesten Ultra-Rennen: das Snowman Race in Bhutan, das im Oktober zum zweiten Mal stattfand.

Dass die gebürtige Innzellerin heuer überhaupt an einem Ultratrail-Rennen teilnehmen konnte, stand zu Beginn der Saison im Frühjahr nicht fest. Über den Winter laborierte Buchauer, die mittlerweile in Innsbruck lebt, an einer Verletzung der Plantarsehne, die sich zwischen Ballen und Ferse an der Fußsohle befindet. Ihr Training bestand aus Skitouren und Rennradrolle, das erste Mal laufen konnte sie erst Ende April. Bei ihrem ersten Rennen der Saison, dem Lavaredo-Ultratrail in den Dolomiten, siegte sie auf der 120 Kilometer langen Strecke. „Danach wusste ich, dass es eine gute Saison werden könnte“, sagt die 34-Jährige – und sie sollte Recht behalten.

Die Einladung zum größten Laufabenteuer ihres Lebens kommt vom König von Bhutan höchstpersönlich

Im Juli folgte ein erster Platz beim Großglockner-Ultra-Trail auf 56 Kilometern, Ende August überzeugte sie beim UTMB CCC auf der 110-Kilometer-Distanz, dem Ultra-Trail du Mont-Blanc, einem der prestigeträchtigsten Rennformate der Welt. Das CCC steht für die Strecke zwischen Courmayeur, Champex und Chamonix. Sie belegte den dritten Platz. Das war umso wichtiger für sie, als sie ein Jahr zuvor aufgrund ihrer Verletzung das Rennen vorzeitig beenden musste. Ihr Saisonziel war erreicht, der Weg frei für eines der größten Laufabenteuer ihrer Karriere: das Snowman Race in Bhutan. Der König höchstpersönlich lud 16 Athletinnen und Athleten ein, sieben lokale und neun internationale Trailstars aus den USA, Japan, Bangladesch, Tansania und Europa. Rosanna Buchauer ging als Vertreterin des deutschsprachigen Raums an den Start.

Das Snowman Race ist ein fünftägiges Etappenrennen und erstreckt sich über eine Strecke von mehr als 175 Kilometern auf einer durchschnittlichen Höhe von 4267 Metern. Die Route folgt der gleichnamigen Trekking-Route, die normalerweise etwa 20 Tage dauert. Die einzelnen Tagesetappen sind zwischen 29 und 43 Kilometer lang, etwa auf halber Strecke befinden sich jeweils Versorgungsstationen. Ziel ist es, eine Etappe so schnell wie möglich zurückzulegen, auch um die restliche Zeit zur Regeneration zu nutzen. Die einzelnen Tageszeiten zusammengerechnet ergeben die Gesamtdauer.

„Ich war nicht gut genug akklimatisiert für die Höhe“: Am Ende hatte Rosanna Buchauer dennoch gut lachen. (Foto: oh)

Mit dem Rennen will der Himalaya-Staat östlich von Nepal, der etwa so groß wie die Schweiz ist, auf die spürbaren Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Das buddhistische Königreich mit weniger als 800 000 Einwohnern wirtschaftet zwar kohlenstoffnegativ, ist jedoch massiv von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die Gletscher schmelzen schneller, die dazugehörigen Seen, die von Eis und Geröll gehalten werden, laufen Gefahr, zu zerbersten und die darunterliegenden Täler zu fluten. Zwei Drittel der Gletscher des Himalayas werden voraussichtlich bis zur Jahrhundertwende verschwunden sein, so steht es auf der Veranstaltungswebsite – und damit auch die Flüsse, die sie speisen und die Lebensadern für Milliarden Menschen flussabwärts sind.

Ihre Halluzinationen am vierten Tag führt Rosanna Buchauer darauf zurück, dass ihre Sauerstoffsättigung zu gering war. „Ich war nicht gut genug akklimatisiert für die Höhe“, sagt sie. Die Nächte verbrachten sie in Zelten, von Tag drei auf Tag vier schliefen sie sogar auf 5000 Metern Höhe. Diese extreme Höhe habe ihren Körper überfordert. Dass sie dennoch durchzog und auch auf den anderen Etappen ein beachtliches Tempo an den Tag legte, brachte ihr den Spitznamen „The German Machine“ ein, wie sie nicht ohne Stolz sagt. Diesen Titel schreibt sie ihrer Fähigkeit zu, in jeder Situation essen zu können.

Einerseits verspürt man in der Höhe keinen Hunger, andererseits benötigt man mehr Kalorien

Das sei die größte Herausforderung in der Höhe, weil man einerseits keinen Hunger verspürt, andererseits aber mehr Kalorien benötigt. Im Schnitt habe sie wohl 10 000 Kalorien am Tag verbraucht. Unterwegs aß sie Gels und Energieriegel, am Abend dann Kürbissuppe, Reis und Currys. Morgens ging es täglich um sechs Uhr wieder auf den Trail. Insgesamt benötigte Rosanna Buchauer 31:58:02 Stunden, womit sie sich an die Spitze der Frauen setzte und nur knapp dreieinhalb Stunden langsamer war als der schnellste Mann. Überraschend sei für sie gewesen, dass sie schneller war als die einheimischen Frauen, die eigentlich besser an die Höhe angepasst sind.

Nach dieser erfolgreichen Saison steht im nächsten Jahr bereits der nächste Meilenstein ihrer Karriere an. Durch ihre Top-Platzierung beim UTMB erlief sich Rosanna Buchauer einen Startplatz für den Western States Endurance Run in der Sierra Nevada in Kalifornien, der im Juni stattfindet. Auf den 100 Meilen, die 161 Kilometern entsprechen, legen die Läuferinnen und Läufer etwa 5000 Meter im Aufstieg und 7000 Meter im Abstieg zurück – was, gerechnet auf die Distanz, verhältnismäßig moderat ist. Dafür dürfte das Tempo entsprechend höher sein. Buchauer plant daher in diesem Jahr mehr Einheiten auf der Tartanbahn als auf Ski, weil ihre Stärken aktuell vorwiegend im alpinen Gelände und dem Sammeln von Höhenmetern liegen. Im Winter heißt es nun, sich mehr auf das Laufen als Leichtathletikdisziplin zu konzentrieren und an der Lauftechnik zu arbeiten: „Ich freue mich auf die Abwechslung.“

Ob sie jemals wieder an einem Rennen wie dem Snowman Race teilnehmen würde? „Nein“, sagt sie mit großer Überzeugung. Sie hätten an den fünf Tagen Sonnenschein und blauen Himmel gehabt – undenkbar für sie, diese Strapazen bei Schneesturm und extremer Kälte durchzuziehen. Für sie steht fest: „So einen Lauf macht man nur einmal im Leben.“