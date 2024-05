Traditionsklubs in Deutschland:Gegenmodell zu den Schlafmützen

SZ Plus Trainersuche des FC Bayern : Und jetzt?

Schmidt? Flick? Jemand anderes? Nach der Absage von Ralf Rangnick steht der FC Bayern bei der Suche nach einem Trainer wieder am Anfang. Ein weiterer Kandidat will nicht kommen - und Thomas Tuchel befindet sich in einer ganz besonderen Situation.

Von Philipp Schneider