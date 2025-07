Straßenrad-Weltmeister Tadej Pogacar hat bei der Tour de France am französischen Nationalfeiertag das Gelbe Trikot an Ausreißer-König Ben Healy verloren. Der Titelverteidiger erreichte auf der zehnten Etappe über 165,3 Kilometer mit 4:51 Minuten Rückstand auf den britischen Tagessieger Simon Yates in der Gruppe der Favoriten das Ziel auf dem Puy de Sancy. Damit übernahm Healy, der den dritten Platz belegte, als erster Ire seit 38 Jahren das Gelbe Trikot.

Healy aus dem Team EF Education-EasyPost, der bereits die sechste Etappe als Solist gewonnen hatte, liegt vor dem ersten Ruhetag in Toulouse nun 29 Sekunden vor Pogacar. Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz gehörte lange der Favoritengruppe an und erreichte am Ende drei Sekunden hinter Pogacar und dessen mutmaßlich größtem Herausforderer Jonas Vingegaard das Ziel. In der Gesamtertung liegt Lipowitz nun mit 3:34 Minuten Rückstand auf Healy auf dem achten Platz.

Der Tag durchs Zentralmassiv, die erste schwere Bergetappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt mit rund 4500 Höhemetern und acht Bergwertungen, war geprägt von einer zirka zwei Dutzend Fahrer großen Ausreißergruppe rund um Yates und Healy, die sich bereits früh vom Peloton absetzte. Dahinter kontrollierte meist die UAE-Emirates-Equipe von Pogacar das Tempo. Erst am vorletzten Berg versuchte Vingegaards Visma-Equipe ein paar taktische Spielchen, die sich aber als wenig fruchtbar erwiesen, weil sie Pogacar nicht abschütteln konnten.

Am letzten Anstieg attackiert Pogacar, doch Vingegaard kann ihm folgen

Am finalen Anstieg hinauf auf den Puy de Sancy, eine Bergwertung der zweiten Kategorie, war es dann am slowenischen Titelverteidiger Pogacar, einmal richtig anzutreten. Doch anders als so oft in den Vorjahren gelang es ihm diesmal trotz seiner Explosivität nicht, Vingegaard abzuschütteln. Der Däne konnte ihm bis zum Ziel folgen, und so liegen die beiden in der Gesamtwertung weiterhin 1:17 Minuten auseinander.

Am Mittwoch geht es bei der 112. Frankreich-Rundfahrt mit der elften Etappe über 156,8 Kilometer rund um Toulouse weiter. Das Terrain ist weitgehend flach, aber eine Bergwertung der dritten Kategorie könnte dabei so schwer sein, dass es nicht zu einem Massensprint kommt. Ab Donnerstag warten dann die Pyrenäen.