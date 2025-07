Der Weg zum vierten Tour-Sieg von Tadej Pogacar läuft sehr ungewöhnlich: Der Slowene ist gleichzeitig so stark und so angreifbar wie nie.

Von Johannes Aumüller, Paris

Dieses Outfit, es war natürlich nur zu verständlich ob des schrecklichen Wetters. So kalt war es da oben in La Plagne, so nass waren die Fahrer im dichten Regen auf der Strecke geworden, so ausgekühlt waren ihre Körper nach den Strapazen des Tages. Also erschien Tadej Pogacar mächtig eingemummelt zur Pressekonferenz nach der letzten Alpen-Etappe der Tour de France. Eine dicke Mütze trug er auf dem Kopf, die Jacke um seinen Körper schien so dick zu sein, als hätte er sie mit allen Gelben Trikots ausgestopft, die er in seiner Karriere jemals getragen hat (bis Sonntag insgesamt 53). Und dann war er sichtbar froh, dass die Regie der Tour de France die Zahl der Fragen auf drei begrenzte. Schnell wieder weg. Schnell ab ins Warme.