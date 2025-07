Bereits in den Morgenstunden gab es in der Stadt Caen kaum mehr ein Durchkommen, die Menschen bevölkerten die Plätze und Parks – und umzingelten eine 33 Kilometer lange Asphaltschleife, auf der alsbald die Hauptattraktion starten sollte. Gegen Mittag dampfte auch der letzte Kugelgrill, die Fahnen waren gehisst und die Schilder bemalt. Alles lief auf den Höhepunkt zu auf dieser fünften Etappe der Tour de France , die der Protagonist Tadej Pogacar zuvor zum „Rennen der Wahrheit“ erklärt hatte.

Das Einzelzeitfahren von Caen wird wahrhaftig als großes Radsportfest in Erinnerung bleiben. Und als erstes Rauchsignal des Belgiers Remco Evenepoel, der dafür keinen Kugelgrill benötigte. Der 25-Jährige, als Zeitfahr-Olympiasieger und -Weltmeister in der Favoritenrolle gestartet, sicherte sich seinen ersten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt und verkürzte so seinen Rückstand im Gesamtklassement. Der Mann vom Team Soudal Quick-Step kam 16 Sekunden vor Tour-Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien (Team UAE-Emirates) ins Ziel, Dritter wurde der Italiener Edoardo Affini vom Team Visma. Als einer der Verlierer an diesem Tag in der Normandie dürfte sich Affinis Teamkollege Jonas Vingegaard fühlen, Tour-Sieger der Jahre 2022 und 2023. Von den besten Rundfahrern im Peloton kam der 28-Jährige am wenigsten gut zurecht, im Ziel hatte sich der Däne 1:21 Minuten Rückstand eingehandelt. Pogacar indes übernahm nicht nur das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

„Man weiß nie, wie es läuft – alles muss nach Plan verlaufen und am Ende hat das gut geklappt. Ich hätte nicht schneller fahren können, alles war ‚on Point‘ und ich bin super zufrieden“, sagte Evenepoel. „Tadej hat ebenfalls gezeigt, dass er in toller Form ist. Er ist der Mann, den man hier bei der Tour schlagen muss.“

Zu den Gewinnern von Caen darf man den Baden-Württemberger Florian Lipowitz zählen. Der Ex-Biathlet vom deutschen Team Red-Bull-Bora-Hansgrohe ließ erahnen, dass er – abgesehen von seinen Kletterqualitäten im Hochgebirge – auch ein hervorragender Zeitfahrer ist. Er teilte sich das Rennen geschickt ein – und wurde immer schneller, je näher er der Ziellinie kam. Am Ende landete der 24-Jährige 58 Sekunden hinter Evenepoel auf Rang sechs, 21 Sekunden vor seinem Teamkapitän Primoz Roglic und 23 vor Vingegaard. „Ich bin total zufrieden. Es ist schön zu sehen, dass es aufwärts geht. Zuletzt habe ich schon an mir gezweifelt“, sagte der Ulmer.

Im Gesamtklassement rückte Evenepoel auf Rang zwei vor, der Tagesfünfte Kévin Vauquelin aus Frankreich liegt dort nun auf Rang drei vor Vingegaard. Roglic (+2:30) als Achter und Lipowitz (+2:31) auf Rang neun sind im Zeitfahren unter die Top Ten der Tour vorgerückt. Und Pogacar durfte bei der Siegerehrung gleich dreimal auftreten, in Gelb, Grün und Pünktchen-Dress. Er führt nun sämtliche Wertungen an, mit Ausnahme der des Grillmeisters.