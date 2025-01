Der norwegische Titelverteidiger Harald Östberg Amundsen hat bei der Tour de Ski der Langläufer nach der vierten von sieben Etappen aufgegeben. Der Dritte der Gesamtwertung sei am Donnerstag mit Halsschmerzen aufgewacht und bereits auf dem Weg nach Hause, teilte Mannschaftsarzt Ove Feragen am Ruhetag mit. Amundsen hatte am Neujahrstag die Verfolgung in Toblach gewonnen, im Gesamtklassement lag er als Dritter 57 Sekunden hinter seinem führenden Landsmann Johannes Hösflot Kläbo. Neuer Dritter hinter Kläbo und Edvin Anger (Schweden/+36 Sekunden) ist nun der Österreicher Mika Vermeulen (+1:23 Minuten). Bester Deutscher in der Tour-Wertung ist Friedrich Moch (Isny) mit 2:16 Stunden Rückstand auf Platz 14.