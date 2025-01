Wo sind sie geblieben? Plötzlich gilt das ukrainische Langlaufteam als verschollen. In Toblach in Italien soll die vierte Etappe der Tour de Ski im Langlauf gestartet werden, die Besten der Welt sollen sich messen - doch das Team der Ukrainer fehlt. Niemand am Ort hat Informationen darüber, wo sich Viktoriya Olekh, Anastasiia Nikon, Sofiia Shkatula, Andriy Dotsenko und Denys Muhotinov aufhalten. Warum sind sie nicht am Start?