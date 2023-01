Katharina Hennig lächelte im Ziel kurz, dann fiel sie entkräftet in den Schnee: Gerade war der Sächsin bei der Tour de Ski eine furiose Aufholjagd gelungen. Die Langlauf-Olympiasiegerin von Peking stürmte am Sonntag im Verfolgungsrennen über zehn Kilometer vom 26. auf den sechsten Rang und unterstrich nach überstandener Erkältung ihre Ambitionen in der Gesamtwertung.

Hennig hatte sich über Weihnachten bei der Familie im heimischen Erzgebirge einen Virus eingefangen. "Mamas Gartenkräutertee und ganz viel Meerrettich", wie die 26-Jährige später reklamierte, machten die deutsche Tour-Hoffnung aber offenkundig wieder fit. Am Sonntag flog Hennig, auf 1600 Meter Höhe im Schweizer Val Müstair mit der zweitbesten Laufzeit des gesamten Feldes nach vorne.

Hennig hatte sich im Sprint am Samstag einen Rückstand von mehr als einer Minute eingehandelt, machte auf ihrer Paradestrecke im klassischen Stil dann viel Boden gut. Erst als die Spitzengruppe im zweiten Teil des Rennens das Tempo erhöhte, konnte die in Oberstdorf lebende Hennig nicht noch näher heranlaufen. Sie überholte indes ihre Teamkolleginnen Laura Gimmler und Sofie Krehl (beide Oberstdorf), die am Samstag schon überzeugt hatten und beide unter den besten Zehn gelandet waren. Gimmler kam am Sonntag als Elfte ins Ziel, Krehl erfüllte als 15. auch die Norm für die im Februar beginnenden Weltmeisterschaften in Planica.

Johannes Hösflot Kläbo steuert seinem dritten Gesamtsieg entgegen

Bei den Männern überzeugte Friedrich Moch aus Isny. Der 22-Jährige lief vom 17. auf den 15. Platz, zwischenzeitlich lag er sogar in den Top Ten. Moch hatte am Samstag erstmals in seiner Karriere den Einzug in ein Sprint-Viertelfinale geschafft. Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen gewann auch die zweite Etappe und steuert seinem dritten Sieg bei der prestigeträchtigen Langlauf-Tour entgegen.

Kläbo hatte in der Vorbereitung vor diesem Winter noch an einer Oberschenkelverletzung gelitten, diese hat der Ausnahmekönner aber offenbar ganz ordentlich auskuriert: Sein Erfolg in Val Müstair war bereits sein sechster Weltcup-Erfolg im achten Rennen in diesem Winter. In Peking hatte Kläbo vor knapp einem Jahr Gold im Sprint und Teamsprint geholt. In der Staffel und über 15 Kilometer waren noch je eine Silber- und Bronzemedaille hinzugekommen.

Von dem ist Hennig noch weit entfernt. Die deutsche Tour-Hoffnung war bei den vergangenen drei Ausgaben als zweimal Achte und einmal Neunte stets beste Deutsche gewesen, nun will sie ihre Ergebnisse aus den Vorjahren noch einmal toppen. Im Ziel hatte sie nun 41,9 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin Tiril Udnes Weng, die auch im Gesamtweltcup führt und am Sonntag ihren ersten Weltcup gewann. Die Tagessiegerin setzte sich im Schlussspurt vor der Finnin Kerttu Niskanen und der Schwedin Frida Karlsson durch.

Hinter dem deutschen Trio überzeugte auch Pia Fink (Bremelau) auf Rang 19. Victoria Carl (Zella-Mehlis), die im vergangenen Winter in Peking mit Hennig völlig überraschend Olympiasiegerin im Teamsprint geworden war, muss sich vorerst mit Rang 31 in der Tour-Wertung begnügen, eine Position vor Coletta Rydzek.

Nach einem Ruhetag wird das Etappenrennen am Dienstag in Oberstdorf mit einem erneuten Distanzrennen über zehn Kilometer fortgesetzt, beim dritten von sieben Rennen der Tour, dann mit Einzelstarts und nicht im Verfolgungsmodus. Auch dort dürfte Hennig, die in diesem Winter im Weltcup schon zweimal auf dem Podest stand, gute Chancen haben. Im italienischen Fleimstal fällt am 8. Januar im berüchtigten Berglauf dann die Entscheidung um den Gesamtsieg.