Zimmermann zum dritten Mal am Start

Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann geht bei der 110. Ausgabe der Tour de France an den Start. Das gab sein belgisches Team Intermarché-Circus-Wanty am Freitag bekannt. Für den 25-Jährigen ist es die dritte Teilnahme bei der Frankreich-Rundfahrt. Auch durch seinen überraschenden Etappensieg bei der Critérium du Dauphiné vor knapp zwei Wochen war sein Einsatz als Helfer erwartet worden. Teamkollege Biniam Girmay aus Eritrea, der vor einem Jahr die zehnte Etappe beim Giro d'Italia gewann, feiert sein Debüt bei der diesjährigen Tour. Die Rundfahrt startet am 1. Juli mit einer hügeligen Etappe rund um die spanische Stadt Bilbao.