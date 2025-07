Tadej Pogacar hat auch das schwere Bergzeitfahren in den Pyrenäen gewonnen und damit seinen 21. Tagessieg bei der Tour de France perfekt gemacht. Der 26 Jahre alte Titelverteidiger aus Slowenien ließ bei der 13. Etappe hinauf zum kleinen Flugplatz in Peyragudes der Konkurrenz erneut keine Chance. Florian Lipowitz lieferte mit dem vierten Platz eine weitere starke Leistung ab. Der 24-jährige Schwabe benötigte 1:56 Minuten mehr als Pogacar und rückte dem Podium damit deutlich näher.

Weltmeister Pogacar siegte beim 10,9 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr vor seinem dänischen Dauerrivalen Jonas Vingegaard und Lipowitz' Teamkollegen Primoz Roglic aus Slowenien. Für Pogacar ist es der vierte Etappensieg bei dieser Tour. Schon am Donnerstag hatte er die Kletter-Show hinauf nach Hautacam klar für sich entschieden und das Gelbe Trikot zurückerobert.

In der Gesamtwertung führt Pogacar nun mit einem Vorsprung von 4:07 Minuten vor Vingegaard und mit 7:24 Minuten vor Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien. Tour-Debütant Lipowitz bleibt im Gesamtklassement Vierter. Er hat aber nur noch sechs Sekunden Rückstand auf Evenepoel.

Am Samstag steht die dritte und letzte Hochgebirgsetappe in den Pyrenäen an. Der 14. Tagesabschnitt verspricht erneut viel Spektakel. Die Rennfahrer müssen 4.950 Höhenmeter auf einer Distanz von 182,6 Kilometern zwischen Pau und der Bergankunft im Skigebiet Luchon-Superbagnères bewältigen – es ist die bislang größte Herausforderung der Frankreich-Rundfahrt. Nach 36 Jahren kehrt der Zielort wieder ins Tour-Programm zurück. Auf dieser Etappe müssen die Profis auch zum legendären Col du Tourmalet hinauffahren.