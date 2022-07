Lutscht da der hintere Fahrer dem vorderen am Rad? Oder deckt er bloß dessen Unterhose? Die Tour de France bietet auch am Straßenrand jede Menge Gesprächsstoff.

Von Jean-Marie Magro

An diesem Freitag erreicht das Feld der 109. Tour de France die Vogesen, die erste Bergetappe steht an - und die Frage ist wieder: Wer macht den Mixer? Wer macht den Haushalt? Und wer macht das Gummiband? Die französische Sprache bietet für den Radsport so viele Vergleiche und Metaphern, dass die SZ die schönsten und bekanntesten in einem Glossar zusammengefasst hat.