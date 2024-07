Die Top-Vier der Tour liefern sich einen packenden Schlagabtausch im Vulkanmassiv. Jonas Vingegaard bezwingt den Mann in Gelb knapp – obwohl er sich kürzlich so schwer verletzte, dass sein Start undenkbar schien.

Von Korbinian Eisenberger

Zwei Kilometer vor dem Ziel wurde die Fahrbahn so eng, so holprig und so rutschig, dass man kaum mehr von einer Straße sprechen konnte. Mehr von einem Weg, gezeichnet von schweren Schlägen und feuchten Pfützen – und so lief die elfte Etappe der 111. Tour de France auf ein Finale zu, das ein sportliches Drama erahnen ließ. Und genau so kam es dann auch.