Von Korbinian Eisenberger, Turin

Es gibt diese Geschichten im Sport, die so ausgeschmückt und auf Übergröße aufgepumpt werden, dass sie sich ins Mythische verkehren. Bei der Tour de France wurden solche Legenden fast immer in Bergen erschaffen: Am schroffen Tourmalet in den Pyrenäen, in den von wilden Fanhorden belagerten Kehren von Alpe d’Huez. Am Mont Ventoux, der sich in einen gigantischen Gedenkstein verwandelte, als der mit Aufputschmitteln vollgepumpte Tom Simpson dort 1967 tot vom Rad fiel. Oder auf dem erhabenen, weil so ewig langen wie hohen Col du Galibier in den Alpen, mit seiner so gar nicht erhabenen Abfahrt, die sich wie eine Giftschlange durch das raue Felsmassiv schlängelt. Den Spanier Francisco Cepeda hat sie im Jahr 1935 nach einem Sturz das Leben gekostet. Was dort vor 89 Jahren genau geschah? Auch darum ranken sich Mythen wie die Latschenkiefern hinauf zum Gipfel.