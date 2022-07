Von Johannes Aumüller, Loudenvielle

Ganz am Schluss sind die beiden Matadoren dieser Tour de France noch einmal gesprintet, als hätten sie keinen schweren Pyrenäen-Tag über vier Gipfel hinter sich, sondern befänden sie sich gerade auf einem Bahnradoval. Steigungsgrade von mehr als 16 Prozent hat die Natur dem Col de Peyragudes in dieser letzten Rampe geschenkt, aber Tadej Pogacar, 23, und Jonas Vingegaard, 25, schien das nichts auszumachen - sie beschleunigten noch einmal ordentlich. Nur absetzen konnte sich keiner mehr, und so fuhren sie, wie so oft in den vergangenen Tagen, zeitgleich über die Ziellinie.

Doch weil der Slowene Pogacar ein wenig schneller war in diesem finalen Sprint und für seinen Etappensieg ein paar Bonussekunden mehr erhielt als der Däne Jonas Vingegaard für seinen zweiten Platz, verkürzte er den Abstand in der Gesamtwertung minimal auf nun 2:18 Minuten. Ein "toller Erfolg" sei das, sagte Pogacar, aber so richtig glauben konnte man ihm das nicht, weil seine Angriffe mal wieder alle verpufft waren.

Pogacar oder Vingegaard, Vingegaard oder Pogacar - längst hat sich die Frankreich-Schleife auf dieses Duell zugespitzt. Die anderen Klassementfahrer können quasi nicht mithalten, wenn einer der beiden das Tempo erhöht. Am ehesten schafft das noch der Brite Geraint Thomas (Ineos), der am Mittwoch zwar mehr als zwei Minuten verlor, aber seinen dritten Gesamtrang verteidigte (+4:56 Minuten, hier geht es zur Gesamtwertung). Ansonsten sind die Klassementfahrer nach 17 Etappen so weit zurück, als hätten sie zwischendurch einen Extra-Anstieg bezwingen müssen. Quintana und Gaudu fehlen fast acht Minuten; Bardet und Meintjes rund neuneinhalb; und der Klassementzehnte, der Spanier Enric Mas, ist bereits mehr als 16 Minuten zurück. Alles hervorragende Fahrer, aber im Kampf Pogacar versus Vingegaard schauen sie nur zu.

Manchmal lohnt sich der Gedanke, wie diese Tour eigentlich laufen würde, wenn nicht Pogacar auf der ersten schweren Alpen-Etappe so einen gewaltigen Einbruch erlebt hätte. So aber ist der Sieger der beiden vergangenen Auflagen in der Pflicht, immer wieder anzugreifen - und er spannte am Mittwoch seine Mannschaft ein. Wobei: Was heißt hier Mannschaft? Zwei Teamkollegen sind wegen Corona raus, die zwei wichtigen Berghelfer Marc Soler und Rafal Majka mussten auch aufgeben. Die UAE-Equipe ist halbiert und schwächer besetzt als Vingegaards Jumbo-Mannschaft, wenngleich die zuletzt auch zwei Ausstiege verkraften musste. Doch in der letzten Woche verfügt der eine oder andere von UAE plötzlich über unerwartete Kräfte, um dem Captain zu helfen.

Pogacar ließ seine Mannschaft jedenfalls schon die beiden ersten Anstiege ein so ordentliches Tempo fahren, dass eine Ausreißergruppe um Romain Bardet und den deutschen Bergtrikot-Träger Simon Geschke gar nicht richtig wegkam. Bereits am vorletzten Gipfel, am Col de Val Louron-Azet, folgte die erste Attacke. Und als die scheiterte, spannte sich Pogacars Teamkollege Brandon McNulty vor das Spitzenduo und eskortierte es den kompletten Peyragudes hinauf. Er sei schon überrascht gewesen über dessen Performance, gab hinterher sogar Gelb-Träger Vingegaard zu Protokoll.

Etwas mehr als die letztlich verbuchten vier Sekunden hatte Pogacar allerdings schon herausholen wollen, jetzt bleibt ihm noch eine letzte Chance in den Bergen. Am Donnerstag geht es in der schwersten Pyrenäen-Etappe insgesamt drei Anstiege rauf, darunter zwei der höchsten Kategorie: erst den Col d'Aubisque und dann zum Abschluss 13,5 Kilometer nach Hautatcam.