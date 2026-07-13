Im französischen Städtchen Égletons war dieser Tage ein Rechercheauftrag zu vernehmen, erteilt hatte ihn der Rennradprofi Jonas Vingegaard, der dort am montäglichen Ruhetag zur Rast verweilte. Über seinen Internetkanal bat der Däne beflissene Kenner des 4500-Einwohner-Orts um eine kulinarische Empfehlung fürs Team. „Wir hoffen auf einen sehr guten Kaffee und einen sehr guten Kuchen“, ließ der Däne wissen – und stellte dem kundigsten Informanten sein signiertes Tour-de-France-Trikot mit den roten Tupfern als Belohnung in Aussicht. Das Jersey fürs Sammeln von Bergpunkten also, das Vingegaard nur deshalb durchs französische Zentralmassiv trägt, weil der tatsächlich punktbeste Bergfahrer bereits mit einem noch begehrteren Dress gekleidet ist: Tadej Pogacar im Gelben Trikot des Gesamtführenden.