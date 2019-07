7. Juli 2019, 16:54 Uhr Tour de France Tony Martin und sein Team gewinnen das Zeitfahren

Das Jumbo-Visma-Team fährt einen überraschenden Vorsprung heraus, Mike Teunissen bleibt in Gelb. Andreas Dreitz gewinnt den Triathlon-Klassiker in Roth.

Meldungen im Überblick

Tour de France, Zeitfahren: Tony Martin jubelte ausgelassen und umarmte seinen Teamkollegen Mike Teunissen. Die deutsche Zeitfahrlokomotive hat das Team Jumbo-Visma zu einem grandiosen Doppelschlag am Auftaktwochenende der Tour de France gezogen und Überraschungsmann Teunissen zum Gelben Trikot verholfen. 24 Stunden nach dem Sprintsieg des Niederländers erwischte Jumbo-Visma beim Mannschaftszeitfahren über 27,6 km durch Brüssel erneut einen glänzenden Tag und siegte am berühmten Atomium in 28:57 Minuten (57,202 km/h) beim großen Kräftemessen der Teams.

Die niederländische Equipe war im Ziel gut 20 Sekunden Sekunden schneller als das Team Ineos um Tour-Titelverteidiger Geraint Thomas, das wie schon 2018 und 2015 Rang zwei in dieser Spezialdisziplin belegte. Im Kampf um den Gesamtsieg aber ließen Thomas und der kolumbianische Youngster Egan Bernal erstmals die Muskeln spielen und setzten schon am zweiten Tag der 106. Frankreich-Rundfahrt eine Duftmarke.

Die deutsche Klassementhoffung Emanuel Buchmann blieb mit der Equipe Bora-hansgrohe im Rahmen der Möglichkeiten, musste aber am Ende ziemlich auf die Zähne beißen. "Es war eine solide Vorstellung, kein super, super gutes Zeitfahren", sagte Buchmann nach einem durchschnittlichen zwölften Platz. Der Oberschwabe hielt jedoch den Zeitverlust in Grenzen und hat damit die erste schwierige Prüfung auf dem Weg in die Top 10 der Gesamtwertung überstanden.

Fußball, Afrika Cup: Der ägyptische Fußball-Verband Efa hat am Tag nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup seinen Nationalcoach Javier Aguirre und das gesamte Trainerteam gefeuert. Das gab am Verbandspräsident Hani Aou Rida am frühen Sonntagmorgen bekannt, er verkündete gleichzeitig seinen eigenen Rücktritt. Der als Top-Favorit ins Turnier gestartete Gastgeber mit Mohamed Salah von Champions-League-Sieger FC Liverpool war am Samstag an Südafrika (0:1) gescheitert.

Der Mexikaner Aguirre hatte sein Amt nach der WM-Endrunde in Russland am 1. August 2018 angetreten. Zuvor betreute der 60-Jährige unter anderem die Nationalteams in Japan und seiner Heimat, auf Klubebene war Aguirre einst auch für Atletico Madrid verantwortlich. Hani Aou Rida forderte auch alle weiteren Präsidiumsmitglieder zum Rücktritt auf. Diesen Schritt zu gehen sei "eine moralische Verpflichtung", nachdem man Ägyptens Fans "enttäuscht" habe, sagte der Verbandsboss.

Der deutsche Trainer Gernot Rohr hat mit Nigeria Titelverteidiger Kamerun entthront und ist ins Viertelfinale eingezogen. Odion Ighalo (19.) brachte Nigeria in Führung. Kurz vor der Pause drehten Stephane Bahoken (41.) und Clinton N'Jie (44.) die Partie mit einem Doppelschlag. Nachdem Ighalo (63.) freistehend per Direktabnahme ausglich, sorgte Arsenal-Stürmer Alex Iwobi (66.) nur drei Minuten später für die Entscheidung.

Triathlon, Roth: Andreas Dreitz aus Lichtenfels hat erstmals den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen. In Abwesenheit der deutschen Stars Jan Frodeno, Patrick Lange und Sebastian Kienle überquerte der 30 Jahre alte Vorjahreszweite am Sonntag als erster Athlet die Ziellinie. Dreitz, der in Bayreuth lebt, verwies in 7:59:02 Stunden den Schweden Jesper Svensson auf den zweiten Platz (+3:18 Minuten). Dritter in dem international hochkarätig besetzten Starterfeld wurde nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen Cameron Wurf aus Australien (+5:06 Minuten).

In 8:31:09 Stunden holte sich bei den Frauen Lucy Charles-Barclay aus England den Sieg. Direkt hinter der Vorjahreszweiten kam die Australierin Sarah Crowley (+7:02 Minuten) ins Ziel. Daniela Bleymehl, 2018 noch Roth-Gewinnerin, schloss den Langdistanz-Wettbewerb mit einem Rückstand von 12:08 Minuten auf Rang drei ab. Männer-Vorjahresgewinner Kienle war wie auch Frodeno und Lange in der vergangenen Woche bei der Ironman-EM in Frankfurt/Main aktiv gewesen und startete daher diesmal nicht in Franken.

Basketball, NBA: Der Wechsel der deutschen Basketball-Youngster Moritz Wagner und Isaac Bonga zu den Washington Wizards ist perfekt. Vor ihrer zweiten Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA kommen beide von den Los Angeles Lakers zum Team aus der Hauptstadt, wie die Clubs in der Nacht zu Sonntag mitteilten. In dem Tauschgeschäft mit drei beteiligten Teams wurde unter anderem Superstar Anthony Davis an die Seite von LeBron James zu den Lakers transferiert. "Wir sind sehr fasziniert, wie sich Mo im vergangenen Jahr entwickelt", sagte Tommy Sheppard, Vizepräsident der Wizards, über den 22 Jahre alten Center Wagner. Der Berliner hatte in seiner ersten NBA-Saison in 43 Spielen im Schnitt 4,8 Punkte erzielt. Der drei Jahre jüngere Bonga solle weiter an seiner Entwicklung arbeiten, sagte Sheppard. Der Aufbauspieler war für die Lakers zu 22 Einsätzen gekommen.