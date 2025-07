Ausreißer Tim Wellens hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 34-jährige Belgier aus dem Team von Titelverteidiger Tadej Pogacar gewann nach 169,3 hügeligen Kilometern von Muret nach Carcassonne vor seinem Landsmann Victor Campenaerts und dem Franzosen Julian Alaphilippe. Der deutsche Rad-Jungstar Florian Lipowitz kam in der südfranzösischen Stadt mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte damit seinen dritten Platz in der Gesamtwertung und das Weiße Trikot des besten Jungprofis.Der 24-jährige Schwabe darf sich bei seiner ersten Frankreich-Rundfahrt nach den starken Leistungen in den Pyrenäen weiter berechtigte Hoffnungen auf das Podium in Paris machen. Im Gesamtklassement liegt Lipowitz weiter 7:53 Minuten hinter Tour-Dominator Pogacar im Gelben Trikot und dem Dänen Jonas Vingegaard (3,40 Minuten).