Der Ball rollt unaufhörlich, in zehn Tagen rollen zur Abwechslung aber auch die Reifen der 184 Radprofis, die am 4. Juli die Tour de France in Angriff nehmen. Erstmals überhaupt treten dort die derzeit Branchenbesten allesamt an: Natürlich der viermalige Toursieger Tadej Pogacar aus Slowenien und der mit zwei Toursiegen dekorierte – zuletzt aber stets unterlegene – Kontrahent Jonas Vingegaard aus Dänemark. Hinzu gesellen sich Zeitfahr-Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien; der bedrohlich talentierte, 19 Jahre junge Paul Seixas aus Frankreich; außerdem Florian Lipowitz aus Ulm, Tour-Dritter 2025 – und unlängst um eine Erfahrung reicher: Er kennt nun das Gefühl, eine Rundfahrt gewonnen zu haben.

Am Wochenende war die Tour of Slovenia mit zwei Tages- und einem deutlichen Gesamtsieg für Lipowitz zu Ende gegangen. Sichtlich gelöst saß Lipowitz’ Chef Ralph Denk zwei Tage später in einer Presserunde und sprach über das, was war – und bald kommen soll. „Siege bringen immer Selbstvertrauen“, sagte der 52-jährige Boss des deutschen Rennstalls Red-Bull-Bora-Hansgrohe, dessen Team in Slowenien gar ein Doppelsieg geglückt war (Lipowitz’ Kollege Giulio Pellizzari beendete die fünftägige Rundfahrt als Gesamtzweiter). Aber gleich denkwürdig? Da hat der CEO des Raublinger Rennstalls längst höhere Ziele: „Ich habe noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass es mein persönlicher Wunsch ist, irgendwann die Tour de France zu gewinnen.“

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Gelingen soll das in diesem Jahr mit einer in der Rundfahrer-Szene eher ungewöhnlichen Variante: Die Equipe plant, wie vor Monaten angekündigt, vom Tour-Start in Barcelona weg eine Doppelspitze aus Lipowitz und Evenepoel ins Rennen zu schicken. Denk bekräftigte diese Strategie nun. „Ich bin überzeugt, dass das sehr gut funktioniert“, sagte er: „Nach wie vor ist Remco schon der Frontmann und Florian so ein bisschen der Wingman.“ Also doch mehr ein Prinz mit Kronprinz? Auf Nachfrage erklärte Denk, dass er Evenepoel als amtierenden Zeitfahr-Weltmeister und Doppel-Olympiasieger von Paris medial mehr im Rampenlicht sehe. Im Rennen seien aber beide „gleichberechtigt“, betonte Denk. „Schlussendlich wird auch der Tag irgendwann mal kommen, wo sich der eine oder andere besser fühlt. Das müssen dann die beiden untereinander ausmachen auf der Straße.“

„Man hat ganz neue Seiten gesehen von Remco, in dem Fall als Edelhelfer für Florian“, sagt Rennstall-Boss Denk

Wie delikat das Konstrukt zweier Chefs auf dem Rad sein kann, ließ die vergangene Tour de France erahnen, als das Team Red Bull eine ähnliche Aufstellung gewählt hatte. In den beiden Führungsrollen damals: Lipowitz und der Slowene Primoz Roglic, die im Verlauf der Rundfahrt weitestgehend eigene Pläne verfolgten. Mit dem Ergebnis, dass Roglic Gesamtachter und Lipowitz Dritter wurde. Zwei beachtliche Leistungen, fürwahr. Aber was wäre für den Deutschen möglich gewesen, wenn Roglic ihm als sogenannter Edelhelfer die Sänfte getragen hätte?

Roglic werde sich in dieser Saison auf die spanische Vuelta konzentrieren und auf die Tour verzichten, so Denk. Der Belgier Evenepoel, im Winter für eine Millionensumme verpflichtet, soll dem Team große Titel bescheren, idealerweise den größten von allen, das Gelbe Trikot in Paris. Ob Pogacar überhaupt von Menschen aus Fleisch und Blut gestoppt werden kann, ist ohnehin die große Frage. Und auch, ob sich Zeitfahrspezialist Evenepoel mit einer Helferrolle in den Bergen anfreunden kann, wenn der Bergfex Lipowitz dort wie zu erwarten besser sein sollte.

Denk erklärte, dass man das Chefthema mit beiden besprochen habe, ehe er daran erinnerte, dass Evenepoel und Lipowitz in diesem Jahr bisweilen gemeinsam Trainingslager und Rennen absolvierten. Bei der Katalonien-Rundfahrt im Frühjahr habe das gut funktioniert. „Man hat ganz neue Seiten gesehen von Remco, in dem Fall als Edelhelfer für Florian“, so Denk. „Und es ist auch kein Geheimnis, dass Florian wahrscheinlich da nicht Dritter geworden wäre ohne Remco.“

Eines ist gewiss: Die Bediensteten von Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard werden ihren jeweiligen Gebietern untertänigst den roten Teppich ausrollen.