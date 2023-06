Von Johannes Knuth, Bilbao

Der Hauptdarsteller hat schon mal eines der begehrten Leibchen angelegt, und es steht ihm prächtig: rote Punkte, heller Untergrund, so kennt man das gepunktete Trikot des besten Kletterers bei der Tour de France. Gut, die Szenerie ist gestellt, der Protagonist ist das Guggenheim-Museum in Bilbao (das weit mehr Kurven hat als die schmalen Radprofis), und beim Bergtrikot handelt es sich um schwimmende rote Punkte, die sie in den See vor dem berühmten Museum gestreut haben. Aber im Sinne der künstlerischen Freiheit ist das natürlich erlaubt.