„Ich genieße Rennfahren mehr denn je“: Der Titelverteidiger geht erneut als großer Favorit in die Tour de France und würde mit einem Sieg in einen besonderen Kreis aufrücken. Das deutsche Red-Bull-Team kämpft mit einer riskanten Strategie ums Podium.

Tadej Pogacar kam mit Geleitschutz ins Recinte Modernista de Sant Pau, dieses eindrucksvolle Jugendstil-Ensemble im Herzen von Barcelona. Kurz vor dem Start der Tour de France schleusten die Veranstalter die besten Klassementfahrer durch kurze Pressekonferenzen. Und während sein Dauerrivale Jonas Vingegaard, 29, oder Frankreichs neue Velo-Hoffnung Paul Seixas, 19, alleine auf dem Podium saßen, hatte Überfahrer Pogacar den Mexikaner Isaac Del Toro aus seiner UAE-Emirates-Equipe bei sich.