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Tour de FranceSören Waerenskjold gewinnt elfte Etappe

Erster Tagessieg bei der Tour de France: Der Norweger Soren Waerenskjold triumphiert in Nevers.
Erster Tagessieg bei der Tour de France: Der Norweger Soren Waerenskjold triumphiert in Nevers. Thibault Camus/AP/dpa

In einem chaotischen Massensprint feiert der Norweger den größten Erfolg seiner Karriere. Der deutsche Radprofi Max Kanter wird im Finale eingeklemmt und muss weiter auf den erhofften Tour-de-France-Sieg warten.

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Der norwegische Radprofi Sören Waerenskjold hat die elfte Etappe der Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige vom Team Uno-X Mobility düpierte am Mittwoch die Sprint-Elite im chaotischen Massensprint des 161,3 km langen Teilstücks und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Waerenskjold verwies den Niederländer Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) und den Belgier Japser Philipsen (Alpecin-Premier Tech) auf die Plätze.

Pascal Ackermann (Jayco AlUla) wurde als bester Deutscher Zehnter. Max Kanter (Astana) war im Finale eingeklemmt und konnte nicht um den Sieg mitsprinten. Das Gelbe Trikot von Spitzenreiter Tadej Pogacar geriet auf dem flachen Teilabschnitt nicht in Gefahr. Der viermalige Gesamtsieger aus Slowenien (UAE Emirates-XRG) hat 3:36 Minuten Vorsprung auf Verfolger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma-Lease a Bike). Der Vorjahresdritte Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ist Sechster (+4:44).

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Von Johannes Aumüller

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