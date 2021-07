Meldungen im Überblick

Radsport, Tour de France: Der Slowene Matej Mohoric hat die siebte und längste Etappe der 108. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige holte sich am Freitag nach 249,1 Kilometer von Vierzon nach Le Creusot im Alleingang den Sieg vor dem Belgier Jasper Stuyven und dem Dänen Magnus Cort Nielsen. Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der niederländische Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel erfolgreich. Am Samstag wird die Tour mit der ersten Alpen-Etappe über 150,8 Kilometer von Oyonnax nach Le-Grand-Bornand fortgesetzt.

Leichtathletik, Sperre: Sha'Carri Richardson, der neue Sprintstern der US-Leichtathletik, hatte in Tokio so viel vor. Olympia-Gold über 100 m sollte es sein, dieser Sieg für die Unsterblichkeit. Im Olympic Stadium wollte sie allen Konkurrentinnen davonlaufen, doch sie wurde schmerzhaft von ihrer Vergangenheit eingeholt. Marihuana bei den US-Trials, vier Wochen Sperre, 100-m-Start geplatzt. Die "Rakete", wie sie genannt wird, muss am Boden bleiben.

Die 21-Jährige bestätigte den Konsum der Droge in der "Today"-Show des TV-Senders NBC. Grund sei "ein Zustand emotionalen Schmerzes" gewesen, den die Nachricht vom Tod ihrer leiblichen Mutter verursacht habe. "Ich entschuldige mich dafür, dass ich während dieser Zeit nicht wusste, wie ich meine Emotionen kontrollieren oder mit meinen Emotionen umgehen sollte", sagte die Sprinthoffnung. Richardson hat die Sperre durch die US-Anti-Doping-Agentur Usada akzeptiert. Diese begann am 28. Juni. Ein Start in der 4x100m-Staffel könnte in Japan möglich sein, darüber müssen der US-Leichtathletik-Verband Ustaf und das Nationale Olympische Komitee Usof entscheiden.

Jüngst trommelte sie die 100 m in nur 10,72 Sekunden herunter, lediglich fünf Frauen waren jemals schneller als die Texanerin. Sie habe "etwas geschafft, das die Welt nicht erwartet hat", sagte Richardson und ließ die USA darauf hoffen, dass nach 25 Jahren wieder Olympia-Gold über 100 m bei den Frauen an die stolze Sprinternation geht. "Meine Saison wird unglaublich. Ich bin noch nicht fertig", sagte sie - ehe sie von ihren bösen Geistern gestoppt wurde.

Formel 1, Mercedes: Weltmeister Lewis Hamilton ist im Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Österreich die Bestzeit gefahren. Der Brite setzte sich am Freitag in seinem Mercedes in 1:04,523 Minuten vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas und WM-Spitzenreiter Max Verstappen aus den Niederlanden durch. In der ersten Einheit am Mittag war der 23-jährige Verstappen im Red Bull noch am schnellsten. Der viermalige Champion Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin auf den fünften Platz, Mick Schumacher wurde im Haas-Rennwagen 18. In der zweiten Übungseinheit störte leichter Regen einen optimalen Ablauf.

Trotzdem nahmen schon tausende Fans auf den Tribünen Platz und freuten sich über das Ende der Zuschauerbeschränkungen. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnten die Formel-1-Fans wieder ohne Masken in großer Zahl dabei sein. Wer genesen, geimpft oder negativ getestet war, durfte auf das Gelände des Red-Bull-Rings. Für den Grand Prix werden in Spielberg rund 60 000 Zuschauer erwartet.

Vor dem neunten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt Verstappen (156 Punkte), der drei der vergangenen vier Rennen für sich entschied, in der Gesamtwertung vor Weltmeister Hamilton (138) und Sergio Perez (96) im zweiten Red Bull. Vettel (30) ist Zehnter, Neuling Schumacher wartet noch auf seine ersten WM-Punkte.