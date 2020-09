Tour de France:Ineos belauert die Killerwespen

Von Johannes Knuth

Am Ende probierte er es doch noch einmal. Julian Alaphilippe, der große Liebling der Franzosen, versuchte jene Schmach zu tilgen, die ihm und seiner Equipe am Vortag widerfahren war. Der 28-Jährige hatte es da doch tatsächlich vollbracht, sein Gelbes Trikot zu verplempern, indem er sich unzulässig verpflegt hatte Am Donnerstag riss er auf den letzten Metern am Mont Aigoual also aus dem Peloton aus - aber das reichte bei weitem nicht, um jene 15 Sekunden zu tilgen, die Alaphilippe als Hypothek auf den Gesamtführenden Adam Yates mitgebracht hatte. Eine Sekunde machte er am Ende auf Yates und das Hauptfeld gut, und dieses zähe Ende passte recht gut zur sechsten Etappe der diesjährigen Tour.

Als die 107. Frankreich-Rundfahrt am Donnerstag auf dem Mont Aigoual eintraf, dem höchsten Punkt des Zentralmassivs, war das ein spezieller Moment: Zum einen, weil man vom benachbarten Observatorium auf 1570 Metern rund ein Viertel des französischen Territoriums im Blick hat - an guten Tagen zumindest. Zum anderen hatte die Tour dort bis zum Donnerstag noch nie Halt gemacht, und das Publikum hoffte nun, nicht nur einen Panoramablick, sondern auch einen noch besseren Überblick über die Kräfteverteilung im Klassement zu erhaschen. Doch die Betrachter erlebten stattdessen ein großes Belauern. Der Kasache Alexei Luzenko sicherte sich als Ausreißer seinen ersten Etappensieg bei der Tour, der Brite Yates behielt sein Führungstrikot. Auch der Deutsche Emanuel Buchmann kam souverän mit den Favoriten an, was ihn "deutlich zufriedener" stimmte als noch vor zwei Tagen, als er wertvolle Sekunden vergeudet hatte.

Mit dem Col de la Lusette, rund 13 Kilometer vor dem Ziel, hatte die Favoriten am Donnerstag der bislang größte Stresstest dieser bereits sehr stressigen Tour erwartet: 11,7 Kilometer mit durchschnittlich 7,3 Prozent Steigung ging es bergauf, auf engen, verwinkelten und immer steileren Pfaden. Es war einer dieser wechselhaften Anstiege, mit denen die Tour-Architekten seit ein paar Jahren ihre Rundfahrt vitalisieren wollen. Christian Prudhomme, der Chef der Tour, hatte vor dem Rennen genüsslich die Legende erzählt, wonach Bernard Hinault, der fünfmalige Tour-Sieger, den Col de la Lusette sogar mal zu Fuß erklimmen musste - wobei die Begleitumstände wie bei jeder ordnungsgemäßen Legende variieren. Die Quintessenz war jedenfalls: Nationalhelden sind manchmal auch nur Menschen. Hinault selbst kann sich laut eigenem Bekunden an den Vorfall übrigens leider nicht mehr erinnern.

Als seine Nachfolger am Donnerstag den Anstieg erreichten, waren erstmals bei dieser Tour die dunklen Hemden der Ineos-Mannschaft so richtig an der Spitze präsent. Die britische Auswahl um Vorjahressieger Egan Bernal hatte ihre langjährige Vormachtstellung im Peloton zuletzt ja etwas verloren, an die Niederländer von Jumbo-Visma. Viele erwarteten nun, dass das Tempo anziehen und der Vorsprung der Ausreißer schmelzen würde wie geriebener Hartkäse im Paninitoaster. Doch Ineos war offenkundig zufrieden damit, das Feld zu kontrollieren und nicht noch mehr Zeit auf Primoz Roglic zu verlieren, den starken Slowenen aus der Jumbo-Equipe. Tagessieger Luzenko (Team Astana) konnte sich so in Ruhe von den restlichen Ausreißern absetzen; er rauschte dabei durch ein durchaus veritables Spalier an Zuschauern, die trotz gegenteiliger Empfehlungen an den Berg gepilgert waren. Aber sonst?

Roglic und seine schwarz-gelb-gekleideten Teamkollegen - Kosename Killerwespen - verstecken sich lieber im Feld. So blieb es fürs Erste beim großen Anschwitzen, vor den zwei schweren Pyrenäenetappen am Wochenende. Dann werden die Favoriten wohl oder übel zustechen müssen - aus welchem Team auch immer.