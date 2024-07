Von Korbinian Eisenberger

Die Tour de France ist ein tägliches Gemisch aus kollektivem Enthusiasmus und Wahnsinn. Wer zum ersten Mal an diesem Spektakel teilnimmt, läuft Gefahr, dass es einen erschlägt. Die Hunderttausenden Fans, die den Fahrern am Start, am Ziel und natürlich am Streckenrand auflauern oder bestenfalls zujubeln. Die 2000 Journalisten, die den Fahrern tendenziell eher auflauern als zujubeln. Zehntausende Meter an Absperrgittern, kilometerlange Sturzfallen namens Kabelschlangen, die einen vor dem Startpunkt verabschieden und hinter der Ziellinie empfangen. Hunderte Autos, Trucks und wilde Karawanenwagen, die drei Wochen irgendwie von Ort zu Ort gelangen. Und in all diesem aberwitzigen Trubel sollen Radfahrer sich aufs Radfahren konzentrieren?