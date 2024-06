Von Korbinian Eisenberger, Salzburg

Sie hätten von oben kommen sollen, wie auch sonst, aus einem geparkten Flieger samt Flügeln, wie der Gastgeber sie werbewirksam zu verleihen verspricht. Aber die Tragflächen der Douglas DC-6B Flugmaschine sind nass geworden, vor allem auch die Leiter, von der die Hauptdarsteller glanzvoll Richtung Publikum schreiten sollten. Das ging dann natürlich nicht – nicht, dass noch Athleten ausrutschen, bevor sie am Samstag auf ihren nagelneuen Fahrrädern in nicht minder nagelneuem Dress in Florenz die 111. Tour de France eröffnen. Platzregen lässt die Inszenierung platzen und eröffnet Szenen vor dem Haupteingang: Helfer greifen zu Spezialsaugern, um zu verhindern, dass die keinesfalls eingeladene himmlische Nässe in das Event hineinschwappt. Red Bull verleiht leider keine Schwimmflügel.