13 Jahre nach dem letzten Stopp der Tour de France in Deutschland soll das Radrennen in Ostdeutschland gestartet werden. Die Bundeshauptversammlung des deutschen Radsportverbands hat ein Projekt des Vereins „Grand Depart Allemagne“ angenommen. Im 40. Jahr der Deutschen Einheit soll der Tour-de-France-Start mit drei Etappen auch die europäische Zukunft betonen. So könnte die erste Etappe von Dresden nach Gera über die Erzgebirgsregion mit der Steilen Wand von Meerane als Symbolort der früheren Friedensfahrt führen. Eine Idee für die zweite Etappe ist ein Zeitfahren von Halle nach Leipzig, dann eine Etappe von Erfurt nach Magdeburg. Die Kosten werden derzeit auf rund 20 Millionen Euro berechnet. Die Organisatoren rechnen im Gegenzug mit Tourismuseinnahmen für die Region. Dem Verein liegen nach eigenen Angaben schriftliche Absichtserklärungen der Ministerpräsidenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Unterstützung vor. Das Projekt soll nun dem Tour-de-France-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) vorgestellt werden.