Zum Hauptinhalt springen

MeinungRadsportDie Planer der Tour de France müssen auf die Hitze reagieren

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Lesezeit: 2 Min.

Quält sich wie viele durch die französische Hitze: Der Niederländer Mike Teunissen vom Team Astana.
Quält sich wie viele durch die französische Hitze: Der Niederländer Mike Teunissen vom Team Astana. Matteo Secci/Zuma Press Wire/Imago

„Unverantwortlich“ und „ungesund“: Aus den Beschwerden der hitzegeplagten Tour-de-France-Fahrer lassen sich Lösungsideen ableiten.

SZ bei Google bevorzugen

Die Tour de France wäre nicht die Tour de France, ließe sich ein Faltdach über das Ereignis spannen und alles in einen klimatisierten Raum einschließen. Zur Schönheit dieses alljährlichen Freiluftspektakels zählt die wiederkehrende Wildheit: ungezügelte Fanhorden mit freiem Bewegungsradius, Unabwägbarkeiten unter freiem Himmel, Hunderte Volksfeste, Tausende Versammlungen an unzähligen Kehren und Kurven. Tour de France ist Anarchie auf Rädern; mit all ihren Stärken – aber auch einer zentralen Schwäche, wie die unlängst begonnene 113. Auflage der Frankreich-Rundfahrt zeigt.

Zur SZ-Startseite

Tour de France
:„Wir sind noch einen Schritt weiter als damals“

Wie lassen sich die Leistungssprünge im Radsport gegenüber der Superdopingzeit erklären? Sportwissenschaftler Achim Schmidt beschreibt, wie sich das Material in den vergangenen 25 Jahren verbessert hat – warum aber das allein als Erklärung nicht ausreicht.

SZ PlusInterview von Korbinian Eisenberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite