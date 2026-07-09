Die Tour de France wäre nicht die Tour de France, ließe sich ein Faltdach über das Ereignis spannen und alles in einen klimatisierten Raum einschließen. Zur Schönheit dieses alljährlichen Freiluftspektakels zählt die wiederkehrende Wildheit: ungezügelte Fanhorden mit freiem Bewegungsradius, Unabwägbarkeiten unter freiem Himmel, Hunderte Volksfeste, Tausende Versammlungen an unzähligen Kehren und Kurven. Tour de France ist Anarchie auf Rädern; mit all ihren Stärken – aber auch einer zentralen Schwäche, wie die unlängst begonnene 113. Auflage der Frankreich-Rundfahrt zeigt.