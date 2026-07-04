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Auftakt der Tour de FranceGelb für Vingegaard, Dämpfer für Red Bull

Lesezeit: 3 Min.

Zum ersten Mal seit 2023 wieder in Gelb: Jonas Vingegaard auf dem Podium beim Tour-Auftakt in Barcelona.
Zum ersten Mal seit 2023 wieder in Gelb: Jonas Vingegaard auf dem Podium beim Tour-Auftakt in Barcelona. Anne-Christine Poujoulat/AFP

Der Herausforderer distanziert auf der ersten Tour-Etappe etwas überraschend Titelverteidiger Tadej Pogacar. Beim deutschen Team Red Bull zeigen sich gleich die Tücken der Strategie, auf zwei Kapitäne zu setzen.

Von Johannes Aumüller, Barcelona

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Im Schatten der Teamfahrzeuge klatschten sich Florian Lipowitz und Remco Evenepoel erst einmal ab. Dann plauderten die Co-Kapitäne der deutschen Red-Bull-Equipe ein bisschen und fuhren sich nebeneinander die Anstrengungen des Tages aus den Beinen. Und als sie fertig waren, gab Lipowitz seine Einschätzungen zum Auftaktabschnitt der 113. Tour de France wieder. „Super-happy“ sei er, Remco sei ein starkes Zeitfahren gefahren und er selbst habe halt noch nicht ganz die Beine gehabt.

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Start der 113. Tour de France
:Schnell, schneller, Pogacar

„Ich genieße Rennfahren mehr denn je“: Der Titelverteidiger geht erneut als großer Favorit in die Tour de France und würde mit einem Sieg in einen besonderen Kreis aufrücken. Das deutsche Red-Bull-Team kämpft mit einer riskanten Strategie ums Podium.

SZ PlusVon Johannes Aumüller

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