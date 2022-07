Zum zehnten Mal bei der Tour, zum ersten Mal in einem Führungstrikot: Simon Geschke in dem begehrten weißen Trikot mit den roten Punkten.

Von Johannes Aumüller

Über die Jahre ist der Bart zum festen Bestandteil des Pelotons geworden. Zum bereits zehnten Mal startet Simon Geschke, 36, bei der Tour de France, und der Mann mit der markanten Gesichtsbehaarung hat dabei so manchen skurrilen Moment erlebt. Etwa jenen Morgen 2015, als er nach dem Verlassen des Hotelzimmers feststellen musste, dass seine Radschuhe geklaut worden waren - und er sich fragte, wer um alles Welt mit diesen stinkenden Teilen etwas anfangen konnte. Aber immerhin hat ihn der Schuhklau vor sieben Jahren nicht daran gehindert, ein paar Tage später seinen bisher größten Karriereerfolg einzufahren: einen Etappensieg bei der Bergankunft der Tour in Pra-Loup.

Nun erlebt Geschke noch einmal ein bisher unbekanntes Hochgefühl. Weil er sich am Sonntag geschickt in einer Ausreißergruppe platzierte, darf er fürs Erste das begehrte weiße Trikot mit den roten Punkten tragen. Seit 1933 schmückt dieses Shirt den Führenden der Bergwertung, aber bisher trugen das nur sieben Deutsche. Wenn alles normal läuft, wird Geschke das Berghemd zwar bald wieder los sein. Diese Woche stehen die ersten ganz harten Alpenetappen an, inklusive den Kehren von Alpe d'Huez, das ist nicht mehr sein Terrain. "Ich werde einfach Vollgas fahren. Es wäre natürlich super schön, wenn ich's mehrere Tage hätte", sagte Geschke am Montag.

Die Fahrt ins Bergtrikot, die war aber nicht nur für Geschke persönlich und seine Cofidis-Equipe ein wichtiger Moment - sondern auch für den deutschen Radsport insgesamt. Nur neun deutsche Fahrer gehören in diesem Jahr zum Teilnehmerfeld der Tour, so wenige wie seit dem Jahr 2002 nicht mehr. Und die weiteren Aussichten geben den Verantwortlichen durchaus Anlass zu Sorgen; entsprechend werden von den wenigen Startern gute Ergebnisse und Auftritte herbeigesehnt.

"Wir haben nicht so viele Fahrer dabei, aber dafür viel Qualität. Ich hoffe, dass einer von uns eine Etappe gewinnt und wir uns in einer guten Verfassung präsentieren, damit wir Werbung für den Sport betreiben", hatte Lennard Kämna aus der deutschen Bora-Mannschaft vor dem Start gesagt. Und niemand war diesem Ziel näher gewesen als der 25-Jährige selbst, als er auf der schweren Vogesen-Etappe als Solist dem Tageserfolg entgegenfuhr und erst 100 Meter vor dem Ziel auf einer steilen Schotterrampe vom slowenischen Tour-Dominator Tadej Pogacar übersprintet wurde.

Detailansicht öffnen Nur 100 Meter fehlten zum Etappensieg: Bora-Fahrer Lennard Kämna in den Vogesen. (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Die Akzente bei der Tour haben sich aus deutscher Sicht ja ein wenig verschoben. In den Zehnerjahren karrten Tony Martin sowie die Kraftprotze André Greipel und Marcel Kittel im Zeitfahr- und im Sprintsegment regelmäßig Etappensiege heran. Dann stand ein paar Austragungen lang die Frage im Fokus, wie weit nach vorne es der Ravensburger Emanuel Buchmann im Gesamtklassement schaffen würde; Rang vier wurde es 2019 sogar mal.

Aber nun fallen die stärksten deutschen Fahrer am ehesten als Solisten oder in Fluchtgruppen auf: Geschke und Kämna, aber auch dessen Bora-Kollegen Nils Politt, der im Vorjahr eine Etappe gewann, und Maximilian Schachmann. Wobei die deutsche Bora-Troika nicht völlig freie Fahrt hat, sondern es ihr Hauptjob ist, Kapitän Alexander Wlassow zu beschützen - zumindest solange dieser zeigt, dass er trotz eines Sturzes mithalten kann mit den Klassementfahrern.

Die Zahl der Tour-Starter sagt zwar nicht zwangsläufig etwas aus über die generelle Lage im deutschen Radsport. Manch renommierte Kraft fehlt in diesem Jahr aus teamtaktischen Gründen; etwa Klassementfahrer Buchmann (ebenfalls Bora), oder Sprinter Pascal Ackermann, der inzwischen für UAE Emirates fährt, wo alles Pogacars drittem Triumph untergeordnet wird. Unter den 533 Fahrern, die bei einem World-Tour-Team unter Vertrag stehen, sind immerhin 34 Deutsche. Nur fünf andere Nationen - Belgien (68), Frankreich (59), Italien (54), Niederlande (44) und Spanien (35) - sind öfter vertreten.

Doch insgesamt konstatieren Kenner wie der Bora-Chef Ralph Denk, dass es in der Spitze noch passt, aber in der Breite immer schwieriger wird. Beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) leben sie schon seit ein paar Jahren mit der Situation, dass die Mitgliederzahlen und die Zahl der Hobbysportler leicht steigen - aber - aber der Unterbau für den Profisport wegzubrechen scheint. Die Zahl der Lizenzen im Juniorenbereich hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast halbiert und liegt nun bei 369, die Zahl der Rennen ist laut BDR um etwa 30 Prozent geschrumpft.

Den schweren Kampf um mehr Nachwuchs ficht der Radsport nicht alleine, das betrifft viele Disziplinen. Die dunkle Vergangenheit des Pelotons tut das ihrige, aber dazu kommen auch noch ein paar andere Probleme. So stöhnen die Verantwortlichen schon länger, dass es aus rechtlichen und finanziellen Gründen immer schwerer wird, überhaupt noch Radrennen zu organisieren; also einen Parcours abzusichern und alle Genehmigungen dafür zu bekommen.

BDR-Präsident Rudolf Scharping unternahm diesbezüglich in den vergangenen Jahren immer wieder Vorstöße bei der Politik. Doch Fortschritte sind keine erkennbar, im Gegenteil: Es werde noch schwieriger, verlautbart am Montag aus dem Verband.