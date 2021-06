Meldungen im Überblick

Radsport, Tour de France: Der erste Massensturz der 108. Tour de France hat für eine Zuschauerin ein juristisches Nachspiel. Die Gendarmerie bestätigte am Sonntag, dass man Ermittlungen gegen die Frau eingeleitet habe, die auf der ersten Etappe durch ein auf die Strecke gehaltenes Pappschild einen Sturz von etwa 60 Radprofis ausgelöst hatte. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Die Zuschauerin hatte sich nach dem Sturz vom Ort des Geschehens entfernt und ist seitdem nicht zu finden. Französische Medien spekulierten, dass es sich aufgrund der Aufschrift des Schildes ("Allez Opi Omi") um eine Deutsche handeln könnte. Der deutsche Radprofi Tony Martin war mit hoher Geschwindigkeit mit dem Pappschild kollidiert und hatte einen Großteil des Feldes mit sich zu Boden gerissen.

Nach Informationen der Tageszeitung L'Equipe wird die Frau derzeit von der Polizei gesucht, sie habe sich vor dem Eintreffen der Gendarmerie vom Unfallort entfernt. "Wir werden diese Frau verklagen, die sich so schlimm verhalten hat", sagte der stellvertretende Renndirektor Pierre-Yves Thouault der Nachrichtenagentur AFP: "Wir machen dies, damit sich die winzig kleine Minderheit von Leute, die sich so verhält, den anderen nicht die Show verdirbt."

Angaben der örtlichen Polizei zufolge werde nach Zeugen gesucht, welche Angaben zur Täterin machen können. Aufgrund der Aufschrift auf dem Schild wird vermutet, dass sie aus dem deutschsprachigen Raum stammt. Fernsehbilder zeigten, dass die Frau nach dem Massencrash, bei dem sie offenbar nicht verletzt wurde, noch einige Zeit lang die ersten Hilfe- und Aufräum-Maßnahmen an der Unfallstelle beobachtet hatte.

Tennis, WTA: Angelique Kerber (33) hat ihren ersten Titel seit dem Wimbledonsieg 2018 geholt - und das wieder auf Rasen. In Bad Homburg setzte sich die Kielerin im Finale gegen die Tschechin Katerina Siniakova 6:3, 6:2 durch. Zwei Tage vor dem Beginn des Grand-Slam-Höhepunktes auf dem "heiligen Rasen" des All England Clubs tankte die Kielerin damit gehörig Selbstvertrauen. "Das bedeutet mir sehr viel heute. Das ist mein Belag, ich habe mich auf Rasen sehr wohlgefühlt und freue mich einfach, endlich mal wieder ein Turnier gewonnen zu haben", sagte eine sichtlich erschöpfte Kerber nach der Partie in der ARD. Am Freitag hatte sie eine Doppelschicht absolviert und das Viertel- und Halbfinale jeweils in drei Sätzen gewonnen.

Für Kerber war es nach dem Erfolg in Wimbledon und dem Sieg in Birmingham 2015 der dritte Titel auf Rasen und der 13. Turniersieg insgesamt. In Bad Homburg fungierte sie auch als Turnierbotschafterin, ihr Management veranstaltete die Premiere des Rasenturniers im ältesten Tennisklub auf dem europäischen Festland. In Wimbledon trifft Kerber in der ersten Runde auf Nina Stojanovic (WTA-86.) aus Serbien. Schon in der dritten Runde könnte es zur Neuauflage des Endspiels vor drei Jahren gegen US-Superstar Serena Williams kommen.

Tennis, ATP: Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew (Russland) hat beim ATP-Turnier auf Mallorca seinen zweiten Titel der Saison gewonnen und seine Wimbledon-Ambitionen unterstrichen. Der 25-Jährige setzte sich im Finale mühelos gegen den US-Amerikaner Sam Querrey 6:4, 6:2 durch und sicherte sich damit den elften Einzel-Titel seiner Karriere. Bereits nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit verwandelte Medwedew seinen ersten Matchball.

Tischtennis-EM: Rekord-Europameister Timo Boll hat auch bei der Tischtennis-EM in Warschau das Halbfinale erreicht. Nach seinem knappen 4:3-Sieg am Mittag im deutschen Duell mit Benedikt Duda gewann der 40-Jährige am Samstagabend sein Viertelfinal-Match gegen Anton Källberg in 4:1 Sätzen. Der 23 Jahre alte Schwede spielt wie Boll in der Bundesliga für den Triple-Sieger Borussia Düsseldorf. Bolls Halbfinal-Gegner ist am Sonntag erneut ein Schwede: der bei dieser EM an Nummer eins gesetzte Mattias Falck von Werder Bremen, der bei der Einzel-Weltmeisterschaft 2019 im Finale stand.

Leichtathletik, Kuortane: Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) hat seine herausragende Olympia-Form erneut unterstrichen und im sechsten Wettkampf in Folge die 90-Meter-Marke geknackt. Beim Meeting im finnischen Kuortane siegte der 28-Jährige am Samstag souverän mit 93,59 m. Vetter, der zuletzt mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte, ist weiterhin der einzige 90-Meter-Werfer des Jahres und damit der große Goldfavorit für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Erst Ende Mai bei der Team-EM hatte Vettel den Speer auf 96,29 m geworfen. Sein deutscher Rekord aus dem Vorjahr liegt bei 97,76 m. Der Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny aus dem Jahr 1996 steht bei 98,48 m.