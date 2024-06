Von Korbinian Eisenberger, Cesenatico

Es geht natürlich um den verlorenen Sohn. Den verlorenen Sohn eines Landes, einer Stadt – und einer Familie: der Familie Pantani. Tonina und Paolo Pantani leben bis heute in Cesenatico, und so sind sie der Einladung zur Eröffnungszeremonie gefolgt, nun da die Tour de France in ihrer Heimat zur zweiten Etappe Halt macht. Zwanzig Jahre nach dem Tod ihres Sohnes Marco stehen sie auf einer Bühne. Umzingelt von Politikern und Sportfunktionären in Hemden und Anzügen wirken die beiden, wie in die Szene hineinmontiert. Tonina Pantani trägt ein Blumenkleid, Paolo ein gelbes T-Shirt mit dem Foto seines Sohnes und der Aufschrift „Marco per sempre“ – für immer. Während der Bürgermeister und andere sprechen, kommen die Pantanis nicht zu Wort, stattdessen wird ihnen eine Medaille überreicht. Dann treten sie von der Bühne – und erzählen eben hier.