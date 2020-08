Von Johannes Aumüller

Nach etwa 55 Kilometern reichte es Tony Martin angesichts der vielen Stürze und der gefährlich nassen Straßen. Der deutsche Routinier setzte sich an die Spitze des Feldes, aber nicht, um das Tempo hochzuhalten, wie es sonst sein Job ist - sondern um das Tempo zu drosseln und eine Art Waffenstillstand herbeizuführen. Wie ein Feldmarschall richtete er sich auf, breitete die Arme weit auseinander und senkte sie zweimal nach unten. Wenig später streckte er sich noch einmal demonstrativ, dazwischen debattierte er ausführlich mit anderen Fahrern.

Bitte mal langsam machen, das war Martins Kommando, und so bewegte sich das Feld tatsächlich sehr gemächlich und geschlossen durch die letzten tückischen Passagen des Tages. Ein einziges Mal kam es vor, dass eine Mannschaft meinte, sich dem widersetzen zu müssen. Doch als Astana mit gleich vier Fahrern das Tempo forcierte, schlitterte in Person des Spaniers Ion Izagirre einer der ihren quer über die Straße und prallte gegen ein Straßenschild. Da war das Thema schnell wieder vorbei und ging es weiter mit der spontanen Friedensfahrt, bis das Meer und die breiten Straßen von Nizza erreicht waren - und der Norweger Alexander Kristoff (UAE Emirates) etwas überraschend den finalen Sprint gewann und sich das erste Gelbe Trikot der Tour de France 2020 sicherte.

Es war eine sehr ungewöhnliche Auftaktetappe, die das Peloton bot. Aber das war ja nur passend zu einer Tour de France, bei der corona-bedingt ohnehin alles ungewöhnlich wirkt und ist.

Thibaut Pinot, die große Hoffnung der Franzosen, stürzt kurz vor dem Ziel

Erst kurz vor dem Start der Grand Boucle war die Zahl der Positivtests in Frankreich noch einmal gewaltig angestiegen. Mehr als 7000 gab es am Freitag gemäß Mitteilung der Behörden, von einem "exponentiellen Anstieg" war die Rede - mithin also einen Bereich, in dem sich das Infektionsgeschehen nicht mehr gut kontrollieren lässt. In Nizza ging es trotzdem wie geplant los und standen einige Tausend Zuschauer an der Straße; das waren natürlich längst nicht so viele wie sonst bei einem Grand Depart, aber doch mehr, als gemeinhin zusammenkommen in diesen Corona-Zeiten.

Die Tour-Bosse selbst schraubten aufgrund dieser Entwicklung schon wieder an der Ausschluss-Regel: Eine Mannschaft mit zwei Positivtests im kompletten 30-köpfigen Team - Fahrer und Betreuer - muss nun das Rennen verlassen. Das war schon der ursprüngliche Plan gewesen, aber nach Protesten der Teams noch einmal korrigiert worden. Jetzt ist sie wieder da, wegen einer interministeriellen Absprache in der Politik, wie die Tour-Direktion verlautete.

Das jedenfalls war der Rahmen für die untypisch schwere Auftaktetappe, die keineswegs ein klassischer Sprinter-Parcours war, sondern stattdessen ein stetes Auf und Ab bot. Und auf der sich ein paar Bedingungen fies mischten: die traditionelle Nervosität zum Auftakt einer jeden Tour; der starke Regen; sicher auch die Ungewissheit, dass keiner weiß, wie lange diese Tour und die Saison eigentlich dauern. So verdichtete sich der Rundkurs zu einem ordentlichen Sturz-Festival, bis Tony Martin irgendwann sein Machtwort sprach.

Als es nach dem Waffenstillstand auf den letzten Kilometern noch einmal im Normal-Modus weiterging, kam es zu einem weiteren Sturz: Drei Kilometer vor dem Ziel ging neben vielen anderen auch der Franzose Thibaut Pinot zu Boden, also just der Mann, den die Gastgeber-Nation ausersehen hat, den ersten Gesamtsieg eines Franzosen nach 35 Jahren zu erreichen.

Aufgrund der Regel, dass Stürze so kurz vor dem Ziel für die Gesamtwertung folgenlos bleiben, verlor Pinot zwar keine Zeit auf die Klassement-Fahrer wie Egal Bernal (Kolumbien, Ineos), Primoz Roglich (Slowenien, Jumbo) oder Emanuel Buchmann (Deutschland, Bora). Aber es ist die Frage, wie er das körperlich verkraftet hat - und bei der zweiten Etappe am Sonntag sind die Klassement-Fahrer zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt einer Frankreich-Rundfahrt schon gefordert. Gleich zwei Anstiege der ersten Kategorie sind zu bewältigen.

Nicht mehr dabei ist dann John Degenkolb (Deutschland, Lotto Soudal). Er blieb nach seinem Sturz am Samstag außerhalb des Zeitlimits - und darf am Sonntag nicht mehr starten. "Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du", erklärte Degenkolb in den sozialen Medien, "heute habe ich alles verloren."