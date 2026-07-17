Radprofi Mauro Schmid hat die längste Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen. Der 26 Jahre alte Schweizer feierte in der Nähe der Grenze zu Deutschland nach 205,8 Kilometern auf dem 13. Teilstück zwischen Dole und Belfort seinen ersten Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Er gewann im Sprint vor Harold Tejada aus Kolumbien. Der Brite Tom Pidcock wurde Dritter.

Der Deutsche Florian Lipowitz fiel im Gesamtklassement vom sechsten auf den siebten Platz zurück. Pidcock – Teil einer XXL-Fluchtgruppe – hat die Wertung etwas durcheinandergewirbelt. Der 26-Jährige ist nun Vierter und liegt mit einem Abstand von 4:15 Minuten hinter dem Gesamtführenden Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard liegt als Zweiter 3:36 Minuten hinter Pogacar, Lipowitz-Teamkollege Remco Evenepoel als Dritter etwas mehr als vier Minuten hinter dem Slowenen.

Am Wochenende stehen zwei harte Gebirgsherausforderungen an. Los geht es mit der 14. Etappe in den Vogesen nahe der Grenze zu Deutschland. Auf dem Teilstück mit 3.800 Höhenmetern warten am Samstag gleich drei Berge der ersten und einer der zweiten Kategorie.