SZ Plus Start der Tour de France in Florenz : Zeit für einen Ausreißer

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte startet die Tour de France in Italien. Gleich die erste Etappe wird anspruchsvoll wie selten, das Feld um die Mitfavoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard muss dabei 3600 Höhenmeter bewältigen. Ein Besuch am Startort in Florenz.

Von Korbinian Eisenberger