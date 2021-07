Meldungen im Überblick

Radsport, Tour de France: Der US-amerikanische Radprofi Sepp Kuss hat die zweite Pyrenäen-Etappe der 108. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige feierte auf dem 15. Teilstück am Sonntag nach 191,3 km von Ceret nach Andorra la Vella nach einem Angriff am letzten Anstieg seinen ersten Erfolg bei der Frankreich-Rundfahrt und den zweiten für die niederländische Equipe Jumbo-Visma. Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates) trägt das Gelbe Trikot mit einem Vorsprung von 5:18 Minuten auf Verfolger Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) in die letzte Woche der Grand Boucle. Das Rennen in den Kleinstaat führte das Feld über mehr als 4500 Höhenmeter unter anderem auf das Dach der Tour, den 2408 m hohen Port d'Envalira.

Handball, Länderspiel: Deutschlands Handballer haben eine erfolgreiche Olympia-Generalprobe gefeiert und damit weiteres Selbstvertrauen für die Medaillen-Mission in Tokio getankt. Die DHB-Auswahl gewann am Sonntag das letzte Test-Länderspiel vor den Sommerspielen gegen den WM-Viertelfinalisten Ägypten mit 29:27 (12:10) und damit nach dem 36:26 zum Auftakt gegen Brasilien auch das Drei-Länder-Turnier in Nürnberg. Vor 768 Zuschauern war Philipp Weber mit fünf Toren bester Werfer für die deutsche Mannschaft, die am kommenden Mittwoch nach Japan fliegt. In der Vorrunde des olympischen Turniers trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Europameister Spanien, Rekord-Weltmeister Frankreich, den EM-Dritten Norwegen, Argentinien und Brasilien.

Bundesliga, Wechsel: Der frühere Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber wechselt einem Medienbericht zufolge zum FC Luzern. Der Abwehrspieler soll beim Schweizer Pokalsieger einen Einjahresvertrag erhalten, wie die Bild berichtete. Badstuber hatte zuvor über die sozialen Medien seinen Abschied aus Deutschland verkündet. "Die Entscheidung ist gefallen", schrieb der 32-Jährige. "Ich habe eine neue Herausforderung im Ausland angenommen." Der Verteidiger postete ein Video mit Szenen von seinen Stationen in der Bundesliga. Seinen neuen Club nannte er allerdings nicht. Badstubers Vertrag beim VfB Stuttgart war Ende Juni nach vier Jahren ausgelaufen. Im vergangenen Sommer war der langjährige Profi des FC Bayern München bei den Schwaben von der Bundesliga- in die Regionalliga-Mannschaft degradiert worden. Mit den Bayern hatte er zuvor unter anderem sechsmal die deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League gewonnen.

Bundesliga, FC Bayern: Alphonso Davies vom FC Bayern hat sich bei der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft verletzt und wird nicht am Gold Cup teilnehmen. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger sei bereits zu den Münchnern zurückgekehrt, teilte der kanadische Fußballverband am Freitag mit. Davies habe im Training diese Woche eine Blessur am Knöchel erlitten. Über die Schwere der Verletzung und die Dauer des Ausfalls gab es zunächst keine Angaben. Davies hatte sich mit dem kanadischen Team auf die Teilnahme am Gold Cup vorbereitet, der kontinentalen Meisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik. Das Turnier beginnt am Samstag in den USA.

Basketball, Olympia: Die Nationalmannschaft der USA ist völlig überraschend mit einer Niederlage in die Olympia-Vorbereitung gestartet und hat mit den Akteuren um Kevin Durant gegen Deutschlands Gruppengegner Nigeria 87:90 verloren. Seit Profis 1992 in der Auswahl spielen war dies nach Angaben von US-Medien erst die dritte Niederlage in einem Testspiel für die Amerikaner - bei 54 Siegen. Die beiden vergangenen Duelle mit Nigeria hatten die USA mit zusammen 125 Punkten Vorsprung gewonnen. Am Samstagabend (Ortszeit) in Las Vegas aber verlor das Team aus lauter NBA-Stars verdient gegen eine nigerianische Auswahl, in der zwar auch fünf Profis aus der besten Basketball-Liga der Welt spielten, aber bei weitem nicht so bekannte und erfolgreiche wie die All-Star-Ansammlung um Durant, Damian Lillard oder Bradley Beal. Durant, der bei den Brooklyn Nets unter Vertrag steht, kam auf gerade mal 15 Punkte und traf nur zwei seiner ersten elf Versuche. Bei Nigeria war Gabe Vincent von den Miami Heat der beste Werfer mit 21 Zählern. Bei den Olympischen Spielen in Tokio treffen die USA in Gruppe A auf Frankreich, Iran und Tschechien. Deutschland in Gruppe B ist Gruppengegner von Nigeria und spielt zudem gegen Australien und Italien.