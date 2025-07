Unglaublich abgekämpft sieht der 24-Jährige da schon aus, und wie könnte es anders sein nach den vorangegangenen Qualen des Tages? Und trotzdem scheint es in diesem Moment denkbar zu sein, dass er zum Sieger des Tages aufsteigt. Die Gruppe der anderen Klassementfahrer hat da gerade ordentlich Rückstand. Aber im Radsport kann alles schnell kippen. Und 17 Kilometer später speien die Ergebnislisten Lipowitz in ihrer radikalen Kühle als formalen Verlierer des Tages aus. Obwohl er doch einen so formidablen Kampf geliefert hat.

Denn während der Ausreißer Ben O’Connor den Tagessieg holte und Tadej Pogacar den Vorsprung in der Gesamtwertung auf Jonas Vingegaard um ein paar Sekunden auf 4:26 Minuten ausbaute, fiel Lipowitz in den letzten Kehren ordentlich zurück. Mit gerade mal 22 Sekunden Vorsprung auf den Briten Oscar Onley verteidigte er sein Weißes Trikot des besten Nachwuchsprofis und den dritten Gesamtrang. „Die letzten zwei Kilometer waren wirklich die Hölle“, sagte Lipowitz: „Ich habe es probiert und hatte eine Lücke. Aber auf den letzten zehn Kilometern habe ich gemerkt, dass die Energie nicht mehr da war.“ Und in seinem Team Red Bull dürften sie sich fragen, ob sie an diesem Tag taktisch alles richtig gemacht haben. Wobei das auch äußerst kompliziert war.

Überraschend war, wer am ersten schweren Berg vorn mitfuhr

Eine Königsetappe war vorab versprochen worden, mit drei Anstiegen der Ehrenkategorie, insgesamt 5500 Höhenmetern und einer finalen 26-Kilometer-Kraxelei auf den Col de la Loze. Und eine Königsetappe wurde es, wobei sie sich ungewöhnlicher gestaltete als viele andere Königsetappen aus den Vorjahren. Es war kein Gewaltritt eines Einzelnen, der den Tag prägte, keine explosive Schlussattacke; es war wie ein ständiges Schachspiel auf Rädern.

Den Auftakt dazu bot gleich der erste schwere Berg, der Col du Glandon. Wenig überraschend schickte Vingegaards Visma-Equipe einen ihrer bergstarken Fahrer nach vorn, um dem Dänen für eine etwaige Attacke eine Andockstation zu bieten. Schon etwas überraschender war, wer da mitstiefelte: nämlich Lipowitz’ Teamkollege Primoz Roglic, in der Gesamtwertung vor der Etappe rund zweieinhalb Minuten hinter ihm, aber nur knapp eine halbe Minute hinter Onley.

In dieser Konstellation ging es dann in den zweiten schweren Berg, den Col de la Madeleine, und da zeigte Vingegaards Team, wie viel es sich für diesen Tag vorgenommen hatte. Ungemein schwer und schnell machte es das Rennen, ein Fahrer nach dem anderen verlor den Anschluss, und als Vingegaards Edelhelfer Sepp Kuss das Tempo abermals verschärfte, blieben nur noch drei Mann dran: Pogacar, Vingegaard und – tatsächlich – Lipowitz. Der konnte erst nicht mehr folgen, als Vingegaard selbst mehr als 70 (!) Kilometer vor dem Ziel in die Attacke ging. Während also vorne Pogacar und Vingegaard auf die Ausreißergruppe um Roglic auffuhren, schleppte sich Lipowitz mit 40 Sekunden Rückstand über den Gipfel. Aber wichtig war: Oscar Onley, der Rivale ums Podium und das Weiße Trikot, kam erst drei Minuten später.

Das Ergebnis des Tages sorgt für viel Spannung vor der letzten schweren Alpen-Etappe

Es war also eine kuriose Situation: Vorn fuhr Roglic bei den Topleuten, hinten der beste Red-Bull-Mann Lipowitz allein. Lange sah es so aus, als könne er die Lücke in der Abfahrt nicht mehr schließen, aber irgendwann machten Pogacar & Co. etwas langsamer – und sie genehmigten einer Gruppe um O’Connor die Flucht. In der Folge kam auch Lipowitz wieder heran, aber der hielt sich da nicht allzu lange auf. Denn die Pogacar-Gruppe trödelte weiter, weil sie darauf wartete, dass eine Gruppe mit abgehängten Helfern wieder herankommen würde – wobei sich zum Unglück von Lipowitz in dieser Gruppe auch Onley mit ein paar Teamkollegen befand.

Also ging er selbst in die Attacke. Bis zu drei Minuten Vorsprung auf Pogacar & Co. fuhr er so heraus, doch kurz nach der Skisprungschanze begann das Leiden des Florian Lipowitz. Sekunde um Sekunde kam ihm die Favoritengruppe näher, irgendwann holten sie ihn ein. Eine Weile konnte er noch mitfahren – doch dann ließ er abreißen. Und wieder musste er nun allein weiterkämpfen, weil sich Kollege Roglic so lange wie möglich an die Gruppe mit Pogacar, Vingegaard und Onley klammern durfte.

An diesem Tag war der einzige Fahrer, der mit dem finalen Tempo von Pogacar und Vingegaard halbwegs mitgehen konnte, ausgerechnet Lipowitz’ Rivale Onley. Fast 100 Sekunden vor dem Deutschen kam er ins Ziel. Das reichte nicht ganz, um ihn vom Podium und aus dem Weißen Trikot zu fahren. Aber es sorgt für viel Spannung, wenn sich das Peloton an diesem Freitag in die letzte schwere Alpen-Etappe nach La Plagne begibt.