Lennard Kämna wühlt auch bei der 14. Etappe das Feld auf. Er steht für eine Garde an jungen deutschen Fahrern, die wieder in den Bergen auf sich aufmerksam machen.

Von Johannes Knuth

Ein Jahr ist es schon wieder her, da saß Lennard Kämna im Hinterhof seines Teamhotels in Albi, seine blonden Haare wippten in der Vormittagssonne. Die Tour de France steckte gerade in einem Ruhetag, das Interesse an diesem jungen Deutschen hielt sich noch in Grenzen, Kämna nahm alle Fragen der Reporter jedenfalls freundlich und geduldig entgegen. Auch jene, die, nun ja, einen kleinen Schlenker um das Gewöhnliche machten.

Habe er das also richtig verstanden, fragte ein Reporter, was Kämnas behutsamen Weg in die Radsport-Elite angehe: "Das ist ja so, als müsstest du nicht gleich heiraten, wenn du eine schöne Frau siehst? Lieber erst mal kennenlernen, erst mal gucken wie's läuft, dann vielleicht zusammenziehen?!" Kämna schmunzelte etwas verduzt, als stecke er gerade in einem unerwartet merkwürdigen Blind-Date, dann sagte er im trockenen Bremer Idiom: "Joa. Kann man auch so sagen."

Viele kleine Pedaltritte, so kann man es wohl auch sagen, führen auch irgendwann zum Ziel. Nun, bei der 107. Tour, hilft Lennard Kämna seinen Teamkollegen oder kämpft auch mal um Tagessiege. Irgendwann rangelt er vielleicht selbst um die besten Plätze im Gesamtklassement, wie zuletzt sein Teamkollege Emanuel Buchmann. Auch wenn Kämna solche Erwartungen lieber von sich wegschiebt.

Kämna wühlt erneut das Feld auf

Dass der 24-Jährige dazu befähigt ist, bezweifelt niemand in der Szene. Der deutsche Radsport, der nach den unrühmlichen Klöden-Ullrich-Jahren vor allem mit Sprintern und Zeitfahrern auffiel, hat längst den Kletterpfad wiederentdeckt. Am Freitag stellte Kämna den nächsten Beleg bereit, auf der 13. Etappe hinauf zum Puy Mary. "Ich habe hier etwas auf dem Silbertablett präsentiert bekommen", sagte er später über den Zielsprint mit dem Kolumbianer Dani Martinez, den Kämna etwas zu früh lancierte und hauchzart verlor. "Das ärgert mich schon", sagte er, "aber eigentlich bin ich super-happy. Auch, dass es hier für mich endlich rundläuft." Am Samstag, auf der 14. Etappe nach Lyon, wühlte er im bewegten Finale erneut das Feld auf, auch wenn der Einsatz am Ende erneut nicht ganz belohnt wurde.

Kämna ist in Fischerhude bei Bremen aufgewachsen, er sagt oft "kann sein" oder "kann man so sagen", aber die Ergebnisse sprachen ja schon immer für ihn. Er war 17, als er WM-Gold im Zeitfahren der Junioren gewann, über die Berge kam er auch erstaunlich gut, obwohl er nicht gerade im Hochgebirge ausgebildet wurde: in Bremen und an der Cottbuser Sportschule. Er ist geduldig nach oben geklettert, Nachwuchs-WM, erster Profivertrag beim deutschen Team Sunweb, Tour-Debüt vor einem Jahr, auf der Königsetappe am Galibier wurde er schon Vierter. "Er hat einen richtig großen Motor", sagte Ralph Denk, der Teamchef der deutschen Bora-hansgrohe-Equipe, die Kämna kurz darauf verpflichtete.