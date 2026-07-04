Der Däne Jonas Vingegaard hat sich mit einem Sieg beim Tour-Auftakt das erste Gelbe Trikot geschnappt. Der 29 Jahre alte zweimalige Tour-Champion war beim Mannschaftszeitfahren über 19,6 Kilometer für sein Visma-Team in Barcelona der schnellste Mann und setzte ein erstes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz. Am Ende hatte der Giro-Sieger acht Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Ganna (Ineos).

Der große Favorit auf den Gesamtsieg, der Slowene Tadej Pogacar, landete für seine UAE-Auswahl auf Rang drei mit zwölf Sekunden Abstand auf seinen großen Herausforderer. Der Belgier Remco Evenepoel hängte seinen deutschen Teamkollegen Florian Lipowitz knapp zwei Kilometer vor dem Ziel ab und wurde Fünfter. Frankreichs Hoffnungsträger Paul Seixas (Decathlon) fuhr mit 39 Sekunden Rückstand auf den zehnten Platz. „Die Tour ist noch lang, aber für uns ist es ein perfekter Start“, sagte Vingegaard im Ziel.

Am Sonntag wartet in einem hügeligen Finale gleich der nächste Stresstest

Am Samstag starteten zwar die Fahrer einer Mannschaft gemeinsam, doch anders als bei vorherigen Teamzeitfahren bei der Tour zählte nur die Zeit des Besten für das Etappenergebnis. Für die Gesamtwertung war die individuelle Zeit jedes einzelnen Fahrers maßgeblich. Nach einem flachen Beginn endete die Etappe in Barcelona mit zwei kurzen Anstiegen.

Die Tour geht am Sonntag in und um Barcelona weiter. Wieder gibt es ein hügeliges Finale mit mehreren Bergwertungen und einem kurzen Anstieg zum Ziel. Größere Zeitabstände sind aber noch nicht zu erwarten. Die Rundfahrt endet am 26. Juli in Paris.