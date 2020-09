Meldungen im Überblick

Radsport, Tour de France: Marc Hirschi hat die längste Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der 22-jährige Schweizer vom Team Sunweb setzte sich am Donnerstag nach 218 hügeligen Kilometern zwischen Chauvigny und Sarran als Solist durch. Hirschi hatte im Ziel 47 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept). Dritter wurde Hirschis dänischer Teamkollege Sören Kragh Andersen. Als bester Deutscher erreichte Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) das Ziel als Sechster. Das Gelbe Trikot trägt weiter der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Am Freitag sind die Top-Favoriten wieder gefordert, wenn auf der 13. Etappe über 191,5 Kilometer von Châtel-Guyon nach Puy Mary Cantal insgesamt sieben Bergwertungen im Zentralmassiv mit 4400 Höhenmetern warten. Das Ziel liegt in 1589 Metern Höhe.

Basketball, NBA: Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics den vorzeitigen Einzug in das Finale der Eastern Conference verpasst. In einem dramatischen und intensiven Spiel setzte sich der Meister Toronto Raptors nach zwei Verlängerungen mit 125:122 durch und erzwang dadurch ein entscheidendes siebtes Spiel in der Best-of-Seven-Serie. "Das war ein großartiges Basketball-Spiel", sagt Bostons Trainer Brad Stevens trotz der Niederlage. Theis überzeugte in knapp 48 Minuten mit 18 Punkten und sieben Rebounds. Mann des Abends war aber Torontos Kyle Lowry, der 33 Punkte auflegte. "Der Sieg ist alles, was am Ende zählt", meinte der Matchwinner. Die Entscheidung fällt in der Nacht zum Samstag. Im Halbfinale der Western Conference bauten die Los Angeles Clippers ihre Führung auf 3:1 aus. Sie bezwangen die Denver Nuggets dank einer starken Leistung von Superstar Kawhi Leonard, der auf 30 Punkte kam, mit 96:85. Schon im ersten Viertel stellten die Clippers die Weichen auf Sieg (26:12).

Frauenfußball: Borussia Dortmund steigt in den Frauen-Fußball ein. Ab der Saison 2021/22 startet eine Mannschaft in der Kreisliga B, teilte der Fußball-Bundesligist am frühen Mittwochabend offiziell mit. Zuvor hatte der Klub sein neues Projekt im September-Newsletter an seine Mitglieder angekündigt.

"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Frauenfußball innerhalb des Vereins organisch von unten nach oben aufzubauen, daher wird die neue Mannschaft zunächst in der Kreisliga B starten. Innerhalb eines Jahrzehnts sollen die schwarzgelben Farben dann möglichst in der Frauen-Bundesliga vertreten sein", heißt es in der Mitteilung. Beim BVB haben insgesamt 15 Personen aus dem gesamten Verein das Thema vorangetrieben.