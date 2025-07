Romantik und Radsport liegen meilenweit und gebirgshoch auseinander. Bei der Tour de France 2025 genau genommen 3302 Kilometer und 51 550 Höhenmeter, in Geleit von Schweiß und Blut. Herzlich ging es dabei weniger zu, eher hart und heftig, wie fast alle erfahren haben dürften. Dennoch haben 160 von 184 gestarteten Pedaleuren das Ziel in Paris erreicht. Darunter auch der US-Amerikaner Simmons, der zwar den feinen Vornamen Quinn trägt, jedoch in keiner Tour-Gewinnerliste auftaucht. Und dennoch zählt Quinn Simmons zu den Siegern dieser Frankreich -Rundfahrt, ganz gewiss.

Sportlich gesehen hat jeder der Ankömmlinge in Paris eine Auszeichnung verdient, allein fürs Durchhalten. Quinn Simmons allerdings verfügt zudem über eine spezielle Gabe: die Kunst, nichts zu gewinnen und trotzdem aufzufallen. Richtig, da hätte er sich glatt mit der Tennisschönheit Anna Kournikova zusammentun können, die nie ein nennenswertes Turnier gewann. Aber Simmons’ romantische Aufmerksamkeit gilt einer anderen Frau, wie am Sonntag in Paris zu sehen war.

Tour de France der Frauen : Plastiktüte in der Fahrradkette Die bis dato längste Tour de France der Frauen entpuppt sich am ersten Wochenende als wildes Spektakel samt Fanmassen am Streckenrand. Es kommt reihenweise zu Stürzen, auch deutsche Fahrerinnen landen auf dem Asphalt. Von Korbinian Eisenberger ...

Nach der Zielankunft auf den Champs Élysées kniete der 24-Jährige noch im Fahrradtrikot vor seiner Lebensgefährtin nieder und streckte ihr einen Ring entgegen. In einem Videoclip des US-Fernsehsenders NBC Sports ist zu sehen, wie sie ihm – ganz offensichtlich nichts ahnend – vor Freude gerührt in die Arme fällt und ihn umschlingt. Eine Tour de Romance am Ende der Strapazen und Qualen, die speziell diesem Mann mehr als zu gönnen war, zumal er zuvor mit all seinen Bemühungen gescheitert war.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Also mit seinen Ausreißversuchen, nicht etwa Eheanträgen. Kaum einer war so oft in den diversen Fluchtgruppen zu sehen wie dieser Quinn Simmons, gefühlt nutzte er so gut wie jede Gelegenheit, um dem Peloton zu entwischen, wie ein kleiner Bengel, der seine Mutter ärgern möchte. Sogar im Finale durch Paris versuchte er sein Glück. Zusammen mit Red-Bull-Pedaleur Florian Lipowitz flitzte er davon, im Stile eines Westernhelden flatterten seine offenen langen Haare im Wind, so unverkennbar, dass man ihn aus dem All noch entdeckt hätte. Man musste den Verdacht haben, dass dieser Mann, immerhin als amerikanischer Straßenmeister dekoriert, noch mal alles daransetzen würde, doch noch eine Tour-de-France-Etappe zu gewinnen. Dabei wollte er nur schnellstmöglich über die Ziellinie, um etwas viel Wichtigeres zu erreichen: das Jawort seiner Zukünftigen.