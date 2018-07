26. Juli 2018, 18:08 Uhr Tour de France Der neue Chef

Der Waliser Geraint Thomas erweist sich auf den Bergetappen als der stärkste Fahrer im Team Sky.

Er übernimmt die Chefrolle im Rennstall - der degradierte Froome gibt sich versöhnlich.

Nur noch der Niederländer Tom Dumoulin hat eine realistische Chance, den Gesamtsieg von Thomas zu verhindern.

Von Johannes Knuth , Pau

Schwer zu sagen, was den Radprofi Christopher Froome in manchen Momenten wirklich bewegt. Wenn der 33-Jährige zum Beispiel im Zielraum mit den Reportern eine Etappe nachbespricht: Ist er gerade wütend, zufrieden, voller Genugtuung? Denkt er einfach nur an das Abendprogramm am nächsten Etappenort, Duschen, Essen, ein bisschen Sightseeing im Chateau de Pau, wo Heinrich der Sechste geboren wurde? Froome nimmt fast jede Anfrage mit einer unerschütterlichen Freundlichkeit entgegen, er kneift seine Augen zusammen, zieht die Mundwinkel hoch, lächelt. Nur manchmal wirkt das ein bisschen bemüht, wie eine Maske, die der 33-Jährige aufsetzt, sobald ihn eine unbequeme Frage erreicht.

Am Mittwoch hatte dann allerdings auch Froome genug. Er hatte viel Zeit verplempert auf der schweren Bergetappe nach Saint-Lary-Soulan, war nach der Etappe mit Regenmantel und Sonnenbrille vom nebligen Col du Portet ins Tal gerauscht; sein Teambus hatte es nicht auf den schwer zugänglichen Gipfel geschafft. Das konnte jener Polizist nur nicht ahnen, der Froome für einen Hobbyradler hielt, der sich wohl auf die Rennstrecke gewagt hatte, mon dieu! Der Gendarm zerrte den Briten fachmännisch-robust vom Rad, ehe er plötzlich in das wuterfüllte Gesicht eines viermaligen Tour-Siegers blickte. Es war die passende Pointe einer Rundfahrt, die Froome bislang viele Seitenhiebe versetzt hatte: die Pfiffe am Wegesrand gegen ihn und sein Team Sky, ein Sturz in den Graben, Zuschauer, die ihn bespuckten und schubsten. Und jetzt der Bodycheck eines Ordnungshüters - an einem Tag, der nicht nur für Froome einen Wendepunkt bei dieser 105. Tour de France markierte.

Die nur 65 Kilometer lange Plackerei über drei schwere Berge war ja als entscheidende Kraftprobe ausgeschrieben gewesen, sie sollte viele Konturen im Klassement verschärfen. Und tatsächlich ist das Bild vor den letzten drei Etappen nun ein recht klares: Geraint Thomas ist der stärkste Fahrer dieser Rundfahrt, stärker als Froome, der am Mittwoch eine weitere Minute auf seinen Teamkollegen einbüßte. Solange der Waliser nicht einbricht oder von einem Polizisten vom Rad gezogen wird, dürfte Thomas diese 105. Tour auf seine Seite zerren. Und Froome ist jetzt offiziell entmachtet, vom Co-Kapitän ins zweite Glied zurückgestuft. So sieht sie aus, die "neue Welt" des Radsports, wie die Tageszeitung L'Équipe am Donnerstag titelte.

Aber wer nun auf Drama und Intrigen hoffte, wenigstens ein bisschen gepflegte britische Pöbelei - wie in den guten alten Zeiten, als Froome sich mit seinem damaligen Kapitän Bradley Wiggins verkrachte und dessen Ehefrau, Catherine Wiggins, den Widersacher ihres Mannes als "glitschiges Reptil" beschimpfte -, der wurde fürs Erste enttäuscht. "Wir verstehen uns gut, wir gehen offen und ehrlich miteinander um", gab Thomas brav zu Protokoll. Man konnte das mit viel Wohlwollen als Indiz dafür werten, dass es intern ein bisschen gekracht hatte - vermutlich nach den ersten Bergetappen, bei denen Thomas die Autorität seines Chefs nach und nach unterbuddelt hatte. Aber letztlich war das eine freundliche Übernahme unter Weggefährten, die sich seit Jahren kennen und schätzen. So vermittelten es die Beteiligten zumindest nach außen.

Thomas ist ohnehin niemand, der zu Gewerkschaftsstreiks aufruft oder seine Gefühle vor sich herträgt. "Ich glaube, ich bin jetzt in einer ganz guten Position", sagte er am Mittwoch, das ändere aber nichts an seiner Routine: Von Tag zu Tag schauen, essen, trinken, erholen, noch sei nichts gewonnen. Auch Froome kleidete seine Degradierung in sanfte Worte. "Das war ein harter Tag, aber ich bin einfach glücklich, dass ich die letzten drei Rundfahrten gewonnen habe" - Tour und Vuelta im vergangenen Jahr, den Giro d'Italia kürzlich im Mai. "Jetzt werde ich ums Podium kämpfen und dafür, dass Geraint im gelben Trikot bleibt. Er fährt eine fantastische Tour", sagte Froome. Man konnte bestenfalls erahnen, wie sehr es ihn schmerzte, dass ihm der fünfte Gesamtsieg bei der Frankreich-Rundfahrt erst einmal entglitten war, auch das Double aus Giro und Tour, das zuletzt Marco Pantani vor 20 Jahren geschafft hatte. Lag es an seinem Positivtest auf Salbutamol im vergangenen Herbst, am undurchsichtigen Freispruch kurz vor der Tour, den Schmähungen des Publikums, den Entbehrungen vom Giro? Froome ging auf all das am Mittwoch nicht ein. Klar war nur: Er klang nicht wie jemand, der auf der letzten Bergprüfung am Freitag das große Wendemanöver plant.

Und was blieb ihm anderes übrig? Thomas wirkte auch am Mittwoch so souverän, so kühl wie ein guter französischer Weißwein zum Fischgericht; vor allem auf dem letzten, 17 Kilometer langen Anstieg auf den Col du Portet. Der Portet forderte manche Opfer, zunächst Frankreichs Hoffnung Romain Bardet, dem L'Équipe eine "Rückwärtsfahrt" attestierte, später Froome, als Primoz Roglic, Tom Dumoulin und Thomas sich auf den letzten Kilometern davonmachten. Thomas legte sogar noch ein paar Sekunden zwischen sich und seine letzten beiden Verfolger; er wurde Dritter hinter Tagessieger Nairo Quintana, der sich ein wenig für seine maue Tour rehabilitierte. Thomas hat im Klassement nun recht komfortable zwei Minuten Puffer auf Dumoulin, zweieinhalb auf Froome - Letzterer muss schauen, dass er im hügeligen Zeitfahren am Samstag nicht noch von Roglic überholt wird, dem ehemaligen Skispringer.

Ansonsten hatte der Mittwoch nicht so viele Opfer gefordert wie befürchtet. Weltmeister Peter Sagan stürzte auf einer Abfahrt zwar in eine Böschung, setzte das Rennen am Donnerstag nach Pau aber erst mal fort . Und die Sprinter blieben alle im Zeitlimit, sogar Arnaud Démare, der den letzten Berg so schnell hinaufgestapft war, dass der ausgeschiedene André Greipel auf Twitter ein Täuschungsmanöver vermutete. Der Deutsche entschuldigte sich später; die von ihm zu Rate gezogenen Daten waren offenbar falsch. Die fiebrige Etappe hatte allen Beteiligten alles abverlangt, auf der Straße, am Straßenrand, auf der Couch.