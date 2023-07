Interview von Johannes Aumüller

Nur sieben Deutsche bestreiten in diesem Jahr die Tour de France - so wenige wie seit 21 Jahren nicht mehr. Einer der auffälligsten von ihnen ist der Augsburger Georg Zimmermann, 25, der in Diensten der belgischen Equipe Intermarché-Circus-Wanty gerade seine dritte Frankreich-Rundfahrt bestreitet (die Etappe nach Bourg-en-Bresse am Donnerstag war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet). Den zehnten Abschnitt hätte er sogar beinahe für sich entschieden, am Ende wurde es Platz zwei hinter Pello Bilbao.